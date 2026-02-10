  • Články
Utorok, 10.2.2026Meniny má Gabriela
Bratislava

NRSR: Poslanci si minútou ticha uctili osobnosť zosnulého O. Šimka

  • DNES - 17:21
  • Bratislava
Poslanci Národnej rady (NR) SR si v utorok podvečer minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Otta Šimka.

Bol jedným z posledných žijúcich priamych svedkov holokaustu a účastník Slovenského národného povstania (SNP). Zomrel v noci na utorok vo veku 101 rokov.

Rodákovi z Topoľčian sa počas druhej svetovej vojny podarilo prostredníctvom falošných dokumentov a nezištnej pomoci vyhnúť deportácii do vyhladzovacích táborov. V auguste 1944 sa Šimko aktívne zapojil do boja proti fašizmu ako člen 9. liptovského partizánskeho oddielu. Po vojne absolvoval štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave a venoval sa práci ako právnik, novinár a redaktor.

Zdroj: Info.sk, TASR
