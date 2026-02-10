NRSR: Poslanci si minútou ticha uctili osobnosť zosnulého O. Šimka
Poslanci Národnej rady (NR) SR si v utorok podvečer minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Otta Šimka.
Bol jedným z posledných žijúcich priamych svedkov holokaustu a účastník Slovenského národného povstania (SNP). Zomrel v noci na utorok vo veku 101 rokov.
Rodákovi z Topoľčian sa počas druhej svetovej vojny podarilo prostredníctvom falošných dokumentov a nezištnej pomoci vyhnúť deportácii do vyhladzovacích táborov. V auguste 1944 sa Šimko aktívne zapojil do boja proti fašizmu ako člen 9. liptovského partizánskeho oddielu. Po vojne absolvoval štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave a venoval sa práci ako právnik, novinár a redaktor.
PAMOS: Novým členom asociácie sa stala Žilinská univerzita v Žiline
Novým členom Parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska (PAMOS) sa stala Žilinská univerzita v Žiline.
Policajtom a hasičom klesajú mzdy, hnutie Slovensko kritizuje vládu
Opozičné Hnutie Slovensko upozorňuje na to, že policajtom, hasičom a horským záchranárom klesajú čisté mzdy. Kritizuje za to súčasnú vládu.
V Košiciach našli telo muža, polícia začala trestné stíhanie
Do cely umiestnili osoby, ktoré sa nachádzali v blízkosti miesta činu.
Prezident: Otto Šimko svojím životom symbolizoval vytrvalosť, odvahu a dôstojnosť
Peter Pellegrini reagoval na úmrtie Otta Šimka, jedného z posledných priamych svedkov holokaustu a účastníka Slovenského národného povstania.