PAMOS: Novým členom asociácie sa stala Žilinská univerzita v Žiline
Novým členom Parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska (PAMOS) sa stala Žilinská univerzita v Žiline.
Asociácia týmto krokom rozširuje svoju členskú základňu o akademickú obec a zároveň sa otvára systematickej spolupráci s univerzitným prostredím. TASR o tom informoval predseda asociácie Peter Bánovec.
„Ide o prvý prípad zapojenia univerzity do parkovacej asociácie na území bývalého Československa. Zároveň ide o krok, ktorý je v kontexte Európy stále výnimočný - akademickí členovia nie sú bežnou súčasťou ani v rámci Európskej parkovacej asociácie,“ uviedol Bánovec.
Spolupráca s akademickou obcou podľa asociácie prináša do parkovacej politiky nový rozmer v podobe prepojenia výskumu, dát, metodík a praxe samospráv, odborných zázemí pre legislatívne návrhy a hodnotenie dosahov regulácie, možnosti zapojenia študentov a výskumníkov do reálnych projektov miest a obcí, posilnenia objektivity a odbornej kredibility parkovacích politík.
„Tešíme sa na spoluprácu nielen s univerzitou ako inštitúciou, ale aj s konkrétnymi odborníkmi, ktorí dlhodobo prinášajú kvalitné výstupy v oblasti dopravy, mobility a verejného priestoru. Vstup akademického sektora do PAMOS považujeme za strategický krok,“ dodalo vedenie asociácie.
NRSR: Poslanci si minútou ticha uctili osobnosť zosnulého O. Šimka
Poslanci Národnej rady (NR) SR si v utorok podvečer minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Otta Šimka.
Policajtom a hasičom klesajú mzdy, hnutie Slovensko kritizuje vládu
Opozičné Hnutie Slovensko upozorňuje na to, že policajtom, hasičom a horským záchranárom klesajú čisté mzdy. Kritizuje za to súčasnú vládu.
V Košiciach našli telo muža, polícia začala trestné stíhanie
Do cely umiestnili osoby, ktoré sa nachádzali v blízkosti miesta činu.
Prezident: Otto Šimko svojím životom symbolizoval vytrvalosť, odvahu a dôstojnosť
Peter Pellegrini reagoval na úmrtie Otta Šimka, jedného z posledných priamych svedkov holokaustu a účastníka Slovenského národného povstania.