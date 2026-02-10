  • Články
Bratislava

Európska komisia schválila siedmu žiadosť o platbu v objeme 658 mil. eur

  • DNES - 17:02
  • Bratislava
Európska komisia schválila Slovensku siedmu žiadosť o platbu z plánu obnovy a odolnosti vo výške 658 miliónov eur.

Slovensko tak splnilo ďalší dôležitý cieľ v rámci plánu obnovy. Európska komisia vydala pozitívne predbežné hodnotenie siedmej žiadosti o platbu, v ktorej Slovensko úspešne splnilo 17 z 18 stanovených cieľov. Vďaka tomuto pokroku smeruje do slovenskej ekonomiky a verejných služieb suma vo výške stoviek miliónov eur, informoval v utorok Andrej Wallner z kancelárie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
