Európska komisia schválila siedmu žiadosť o platbu v objeme 658 mil. eur
- DNES - 17:02
- Bratislava
Európska komisia schválila Slovensku siedmu žiadosť o platbu z plánu obnovy a odolnosti vo výške 658 miliónov eur.
Slovensko tak splnilo ďalší dôležitý cieľ v rámci plánu obnovy. Európska komisia vydala pozitívne predbežné hodnotenie siedmej žiadosti o platbu, v ktorej Slovensko úspešne splnilo 17 z 18 stanovených cieľov. Vďaka tomuto pokroku smeruje do slovenskej ekonomiky a verejných služieb suma vo výške stoviek miliónov eur, informoval v utorok Andrej Wallner z kancelárie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Huliak: V koncepcii cestovného ruchu sa kompletne zmení celá jeho infraštruktúra
V rámci koncepcie rozvoja cestovného ruchu na Slovensku sa kompletne zmení celá jeho infraštruktúra. Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak o tom informoval na tlačovej konferencii.
Ľudia podľa SaS už vidia, ako im opatrenia vlády znížili výplaty
Vláda namiesto šetrenia na sebe zvýšila odvody a dane, upozorňuje strana SaS.
Migaľ: Podávame päť trestných oznámení súvisiacich s predchádzajúcim vedením
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podáva ďalších päť trestných oznámení na aktivity rezortu počas pôsobenia ministerky Veroniky Remišovej a štátneho tajomníka Jána Hargaša.
SPPK: Koniec cukrovaru spôsobí nárast negatívneho salda SR v agrokomoditách
Ukončenie výroby cukru v spoločnosti Považský cukor spôsobí zvýšenie negatívneho salda zahranično-obchodnej bilancie Slovenska, ako aj stratu sebestačnosti SR v cukre.