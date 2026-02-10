Z trhu sťahujú ďalšie vajcia: Upozornenie vydali tri reťazce
Na stiahnutie tovaru upozornili tri veľké reťazce na Slovensku. Opatrenie súvisí s vtáčou chrípkou.
Obchodné reťazce Billa, Tesco a Metro upozornili na stiahnutie vajec z trhu. Informovali o tom na svojich weboch, kde uviedli, že ide o opatrenie súvisiace s výskytom vtáčej chrípky.
Varovanie reťazca Billa
Billa na svojom webe informuje o stiahnutí vajec Ovogal. K výrobku uviedli tieto informácie:
- Názov: Ovogal vajcia voľný výbeh 10/M-L
- Dátum minimálnej trvanlivosti a šarža: 4.02.2026 / 17.02.2026 / 18.02.2026 / 21.02.2026 / 22.02.2026 / 24.02.2026/ 26.02.2026 / 28.02.2026
- EAN: 8588001691240
- Dodávateľ: OVOGAL FARM, družstvo
Z trhu sťahujú vajcia z farmy Ovogal; Foto: billa.sk
Ako informoval reťazec, vajcia pochádzajú z farmy, „na ktorej bola potvrdená aviárna influenza (vtáčia chrípka).“
„Zákazníčky a zákazníkov, ktorí si uvedený produkt zakúpili, prosíme, aby ho vrátili v ktorejkoľvek predajni BILLA. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme,“ uviedla Billa.
Varovanie reťazca Tesco
Reťazec TESCO STORES SR, a. s. takisto sťahuje z predaja vajcia z farmy Ovogal. Odvoláva sa pritom na uložené veterinárne opatrenie v súvislosti s vtáčou chrípkou. K výrobku uviedli tieto informácie:
- Názov: Tesco Vajcia z chovu na voľnom výbehu M-L 10 ks
- EAN: 5059944694818
- Dátum minimálnej trvanlivosti: od 11.02.2026 do 3.3.2026 (vrátane)
- Kód triediarne: SK NZ 1/6
Aj obchodný reťazec Tesco upozorňuje na vajcia z farmy Ovogal; Foto: tesco.sk
V prípade, že ste si vajcia už zakúpili, môžete ich vrátiť na niektorej z prevádzok obchodného reťazca Tesco v sekcii Informácie alebo Služby zákazníkom. Predajca vám vráti hodnotu výrobku.
Varovanie reťazca Metro
Na výskyt vtáčej chrípky na farme Ovogal v Dvoroch nad Žitavou reaguje aj reťazec METRO Cash & Carry SR s. r. o. Z predaja stiahli dva druhy vajec.
|Názov
|DMT
|EAN
|749742 VAJCIA Z VOĽN.VÝBEHU M,L 10ks
|od 11.2. do 3.3.
|8588001691240
|56073 MC VAJCIA VOĽN.VÝBEH M/L 10ks
|od 11.2. do 3.3.
|8588001691219
Z trhu sťahuje vajcia aj reťazec Metro; Foto: metro.sk
Vajcia boli v predaji od 12. januára do 5. februára 2026. Metro vyzýva spotrebiteľov, ktorí si už vajcia zakúpili, aby ich nekonzumovali.
„Výrobky môžete vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO Cash &Carry SR,“ dodala spoločnosť.
Z trhu stiahli aj vajcia z ďalších fariem
Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR minulý týždeň informovala o stiahnutí ďalších vajec z trhu. Ide o výrobky z fariem Čalovec a Vajas. Potravinári vyzvali verejnosť, aby zakúpené výrobky nekonzumovala.
„Ak ste zakúpili vajíčka s týmto označením a uvedeným dátumom minimálnej trvanlivosti, vráťte ich predajcovi,“ uviedla ŠVPS.
Na farme Čalovec pritom predtým potvrdili výskyt vtáčej chrípky. Informovala o tom TASR s tým, že pozitívny bol výsledok vzoriek testovaných na vírus vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5N1.
Podozrenie na nákazu spôsobil úhyn asi 400 kusov moriek počas jedného dňa. V chove sa pôvodne spolu nachádzalo 36.000 kusov hydiny. Mortalita v prvej infikovanej hale moriek už dosiahla 100 percent, k 5. februáru uhynulo 7000 kusov, informoval hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý.
Všetky pohyby na farme sú zastavené od 3. februára. Prevádzkovateľovi boli nariadené veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat. Počas štvrtka sa presúva technika spolu s depopulačnou jednotkou zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) do ohniska. Začiatok depopulácie farmy je plánovaný na piatok 6. februára. Podľa odhadov by mali depopulačné práce trvať dva až tri dni.
