Nórsko: Syn korunnej princeznej čelí novým obvineniam
- DNES - 16:55
- Oslo
Syn korunnej princeznej Marius Borg Höiby odmieta najnovšie obvinenia, zatiaľ čo sa začal druhý týždeň súdneho procesu pre znásilnenie a ďalšie trestné činy.
Dvadsaťdeväťročný Höiby je už štyri týždne vo vyšetrovacej väzbe. Podľa najnovších obvinení je podozrivý z porušenia súdneho príkazu, fyzického napadnutia a ohrozovania nožom. Jeho právnik uviedol v utorok pre agentúru NTB, že Höiby vinu odmietol.
Neodvolá sa proti predbežnému zadržaniu, aby sa mohol naplno venovať pojednávaniu, ozrejmil právny zástupca. Höiby je celkovo obžalovaný v 38 prípadoch vrátane štyroch znásilnení.
K niektorým trestným činom sa priznal, no obvinenia zo znásilnenia popiera. Súdny proces je naplánovaný do 19. marca.
Marius Borg Höiby sa narodil princeznej Mette-Marit vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Je členom rodiny, ale nemá žiadny titul ani verejnú funkciu. Haakon a jeho manželka vopred oznámili, že sa na súdnom procese nezúčastnia.
Szijjártó: Ukrajina je momentálne naším nepriateľom, podkopáva našu bezpečnosť
Ukrajina sa snaží podkopať bezpečnosť, energetickú stabilitu a suverenitu Maďarska, a preto je v súčasnosti nepriateľom Maďarska.
Komisár pre obranu Kubilius vyzval na vytvorenie Európskej obrannej únie
Európa potrebuje vytvoriť Európsku obrannú úniu, aby mohla prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť. V utorok to v Štrasburgu vyhlásil komisár pre obranu Andrius Kubilius.
Rusko obmedzuje Telegram, reaguje tým na obvinenia
Ruský dozorný úrad v utorok oznámil, že zavádza obmedzenia pre platformu Telegram na základe obvinení z údajného porušovania ruských zákonov.
Kallasová pripravuje zoznam ústupkov, ktoré má EÚ žiadať od Ruska
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v utorok v Bruseli oznámila, že navrhne zoznam ústupkov, ktoré by mala Únia požadovať od Ruska v rámci dohody o ukončení vojny na Ukrajine.