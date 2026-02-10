  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 10.2.2026Meniny má Gabriela
Bratislava

Nórsko: Syn korunnej princeznej čelí novým obvineniam

  • DNES - 16:55
  • Oslo
Nórsko: Syn korunnej princeznej čelí novým obvineniam

Syn korunnej princeznej Marius Borg Höiby odmieta najnovšie obvinenia, zatiaľ čo sa začal druhý týždeň súdneho procesu pre znásilnenie a ďalšie trestné činy.

Dvadsaťdeväťročný Höiby je už štyri týždne vo vyšetrovacej väzbe. Podľa najnovších obvinení je podozrivý z porušenia súdneho príkazu, fyzického napadnutia a ohrozovania nožom. Jeho právnik uviedol v utorok pre agentúru NTB, že Höiby vinu odmietol.

Neodvolá sa proti predbežnému zadržaniu, aby sa mohol naplno venovať pojednávaniu, ozrejmil právny zástupca. Höiby je celkovo obžalovaný v 38 prípadoch vrátane štyroch znásilnení.

K niektorým trestným činom sa priznal, no obvinenia zo znásilnenia popiera. Súdny proces je naplánovaný do 19. marca.

Marius Borg Höiby sa narodil princeznej Mette-Marit vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Je členom rodiny, ale nemá žiadny titul ani verejnú funkciu. Haakon a jeho manželka vopred oznámili, že sa na súdnom procese nezúčastnia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Szijjártó: Ukrajina je momentálne naším nepriateľom, podkopáva našu bezpečnosť

Szijjártó: Ukrajina je momentálne naším nepriateľom, podkopáva našu bezpečnosť

DNES - 17:30Zahraničné

Ukrajina sa snaží podkopať bezpečnosť, energetickú stabilitu a suverenitu Maďarska, a preto je v súčasnosti nepriateľom Maďarska.

Komisár pre obranu Kubilius vyzval na vytvorenie Európskej obrannej únie

Komisár pre obranu Kubilius vyzval na vytvorenie Európskej obrannej únie

DNES - 16:16Zahraničné

Európa potrebuje vytvoriť Európsku obrannú úniu, aby mohla prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť. V utorok to v Štrasburgu vyhlásil komisár pre obranu Andrius Kubilius.

Rusko obmedzuje Telegram, reaguje tým na obvinenia

Rusko obmedzuje Telegram, reaguje tým na obvinenia

DNES - 16:02Zahraničné

Ruský dozorný úrad v utorok oznámil, že zavádza obmedzenia pre platformu Telegram na základe obvinení z údajného porušovania ruských zákonov.

Kallasová pripravuje zoznam ústupkov, ktoré má EÚ žiadať od Ruska

Kallasová pripravuje zoznam ústupkov, ktoré má EÚ žiadať od Ruska

DNES - 15:32Zahraničné

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v utorok v Bruseli oznámila, že navrhne zoznam ústupkov, ktoré by mala Únia požadovať od Ruska v rámci dohody o ukončení vojny na Ukrajine.

Vosveteit.sk
Výskumníci neverili vlastným očiam: Videli prvú „explóziu“ čiernej diery?Výskumníci neverili vlastným očiam: Videli prvú „explóziu“ čiernej diery?
Čoskoro budeš môcť uskutočňovať videohovory cez WhatsApp priamo cez svoj internetový prehliadačiČoskoro budeš môcť uskutočňovať videohovory cez WhatsApp priamo cez svoj internetový prehliadači
Jurský svet: Znovuzrodenie mieri na SkyShowtime. Tentoraz nepôjde len o únik pred dinosauramiJurský svet: Znovuzrodenie mieri na SkyShowtime. Tentoraz nepôjde len o únik pred dinosaurami
Elon Musk sa nateraz vzdal plánu kolonizovať Marsu. SpaceX má už nový cieľElon Musk sa nateraz vzdal plánu kolonizovať Marsu. SpaceX má už nový cieľ
Ani Brusel nie je nedotknuteľný. Európska komisia rieši únik údajov po hackerskom útokuAni Brusel nie je nedotknuteľný. Európska komisia rieši únik údajov po hackerskom útoku
Google ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj AndroidGoogle ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj Android
Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?
Rusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciuRusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciu
Android sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohyAndroid sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP