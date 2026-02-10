  • Články
Utorok, 10.2.2026Meniny má Gabriela
Bratislava

Komisár pre obranu Kubilius vyzval na vytvorenie Európskej obrannej únie

  • DNES - 16:16
  • Štrasburg
Komisár pre obranu Kubilius vyzval na vytvorenie Európskej obrannej únie

Európa potrebuje vytvoriť Európsku obrannú úniu, aby mohla prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť. V utorok to v Štrasburgu vyhlásil komisár pre obranu Andrius Kubilius, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a Hina.

Európska zodpovednosť za (svoju) obranu si vyžaduje inštitucionálny rámec pre našu spoluprácu. Európsku obrannú úniu,“ zdôraznil Kubilius v prejave v Európskom parlamente. Doplnil, že medzi hlavné priority EÚ musí patriť nahradenie kľúčových amerických strategických kapacít vlastnými prostriedkami.

Kubilius poukázal na to, že hoci je EÚ hospodárskym gigantom, v oblasti obrany zaostáva. Podporil výzvy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na zvýšenie obranných výrobných kapacít a vyzval členské štáty EÚ na lepšiu koordináciu a jasné stanovenie priorít.

Litovský eurokomisár už v januári poznamenal, že EÚ by mala zvážiť vytvorenie stálej európskej armády so 100.000 vojakmi a prehodnotiť politické procesy riadiace obranu.

Obranná pripravenosť Európy podľa neho stojí na troch pilieroch: vyšších investíciách do obranných kapacít, pripravených a funkčných inštitúciách a politickej vôli odstrašiť možného útočníka a v prípade potreby aj bojovať. Zdôraznil, že samotné ďalšie investície do existujúcich obranných štruktúr neprinesú potrebnú kvalitatívnu zmenu, čiastočne aj pre nedostatočnú mieru jednoty v EÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

