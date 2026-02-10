  • Články
Rusko obmedzuje Telegram, reaguje tým na obvinenia

Ruský dozorný úrad v utorok oznámil, že zavádza obmedzenia pre platformu Telegram na základe obvinení z údajného porušovania ruských zákonov.

Moskva sa tým snaží prinútiť Rusov, aby používali prísnejšie kontrolované domáce online služby, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Roskomnadzor (Ruský úrad pre kontrolu masmédií) varoval viaceré internetové platformy, že ak nebudú dodržiavať ruské zákony, budú čeliť nútenému spomaleniu či úplnému zákazu. Podľa legislatívy sa údaje o ruských používateľoch musia uchovávať len v rámci krajiny a musí sa zamedziť ich zneužívanie na „kriminálne či teroristické“ účely. Ruskí používatelia hlásili spomalenie platformy počas utorka ešte pred oficiálnym oznámením.

Kritici a ľudskoprávni aktivisti to označujú za pokus Kremľa zvýšiť kontrolu a dohľad nad používaním internetu v Rusku pri potláčaní nesúhlasu s ofenzívou na Ukrajine, píše AFP.

Roskomnadzor uviedol, že bude postupne „zavádzať obmedzenia“ pre populárnu aplikáciu Telegram, ktorý podľa neho nekoná v súlade so zákonmi. Každodenne tam zverejňujú príspevky významné osobnosti aj vládne orgány.

Rusko sa už v minulosti pokúsilo zakázať Telegram, ktorý prevádzkuje Rus Pavel Durov. Nakoniec sa mu to nepodarilo a v roku 2020 zákaz zrušilo. Roskomnadzor sa ale snažil obmedziť aj iné služby vrátane aplikácie WhatsApp, ktorú vlastní spoločnosť Meta, či platformu YouTube od Googlu.

Zdroj: Info.sk, TASR
