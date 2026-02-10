Rusko obmedzuje Telegram, reaguje tým na obvinenia
- DNES - 16:02
- Moskva
Ruský dozorný úrad v utorok oznámil, že zavádza obmedzenia pre platformu Telegram na základe obvinení z údajného porušovania ruských zákonov.
Moskva sa tým snaží prinútiť Rusov, aby používali prísnejšie kontrolované domáce online služby, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Roskomnadzor (Ruský úrad pre kontrolu masmédií) varoval viaceré internetové platformy, že ak nebudú dodržiavať ruské zákony, budú čeliť nútenému spomaleniu či úplnému zákazu. Podľa legislatívy sa údaje o ruských používateľoch musia uchovávať len v rámci krajiny a musí sa zamedziť ich zneužívanie na „kriminálne či teroristické“ účely. Ruskí používatelia hlásili spomalenie platformy počas utorka ešte pred oficiálnym oznámením.
Kritici a ľudskoprávni aktivisti to označujú za pokus Kremľa zvýšiť kontrolu a dohľad nad používaním internetu v Rusku pri potláčaní nesúhlasu s ofenzívou na Ukrajine, píše AFP.
Roskomnadzor uviedol, že bude postupne „zavádzať obmedzenia“ pre populárnu aplikáciu Telegram, ktorý podľa neho nekoná v súlade so zákonmi. Každodenne tam zverejňujú príspevky významné osobnosti aj vládne orgány.
Rusko sa už v minulosti pokúsilo zakázať Telegram, ktorý prevádzkuje Rus Pavel Durov. Nakoniec sa mu to nepodarilo a v roku 2020 zákaz zrušilo. Roskomnadzor sa ale snažil obmedziť aj iné služby vrátane aplikácie WhatsApp, ktorú vlastní spoločnosť Meta, či platformu YouTube od Googlu.
Kallasová pripravuje zoznam ústupkov, ktoré má EÚ žiadať od Ruska
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v utorok v Bruseli oznámila, že navrhne zoznam ústupkov, ktoré by mala Únia požadovať od Ruska v rámci dohody o ukončení vojny na Ukrajine.
Moskva: Sme pripravení na dialóg s Parížom na najvyššej úrovni
Moskva je skutočne v kontakte s Parížom, čo by v prípade záujmu umožnilo dostatočne operatívne nadviazať dialóg na najvyššej úrovni, vyhlásil v utorok na brífingu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Rusko sa nechystá napadnúť NATO v tomto ani budúcom roku, vyhlásilo Estónsko
Rusko sa podľa estónskej tajnej služby snaží rýchlo obnoviť svoje ozbrojené sily.
Macron chce zorganizovať dialóg s Putinom
Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce zorganizovať rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom zdôrazňuje potrebu koordinácie s európskymi partnermi a obmedzenia počtu účastníkov.