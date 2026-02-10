  • Články
Moskva: Sme pripravení na dialóg s Parížom na najvyššej úrovni

  • DNES - 15:16
  • Moskva/Paríž
Moskva je skutočne v kontakte s Parížom, čo by v prípade záujmu umožnilo dostatočne operatívne nadviazať dialóg na najvyššej úrovni, vyhlásil v utorok na brífingu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a TASS.

Hovorca poukázal na to, že Moskva zaregistrovala vyhlásenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o nevyhnutnosti obnoviť vzťahy s Ruskom a povedal, že „Kremľu tieto výroky imponujú“.

Skutočne došlo ku kontaktom, môžeme to potvrdiť, ktoré v prípade želania a potreby pomôžu dostatočne rýchlo nadviazať dialóg na najvyššej úrovni. Zatiaľ sme nedostali žiadny náznak, že by takéto prianie existovalo,“ povedal Peskov.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v uplynulých mesiacoch viackrát vyhlásil, že Európa musí nájsť cestu, ako priamo komunikovať s Ruskom, s odkazom na snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť takmer štvorročnú vojnu na Ukrajine. Európa nemala zastúpenia ani na trojstranných mierových rokovaniach medzi USA, Ruskom a Ukrajinou v Abú Zabí.

Naposledy poukázal Macron na potrebu obnoviť priame rokovania so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v najnovšom rozhovore z 9. februára pre niekoľko európskych denníkov, medzi ktorými boli aj Süddeutsche Zeitung a Le Monde. Zdôraznil v ňom potrebu koordinácie s európskymi partnermi.

Macronov poradca pre zahraničnú politiku Emmanuel Bonne navštívil Moskvu minulý týždeň. Nemecký kancelár Friedrich Merz v tejto súvislosti uviedol, že tento prístup bol koordinovaný. Podľa Peskova išlo o kontakt na technickej úrovni a nenasledovali žiadne ďalšie signály.

Francúzsky a ruský prezident sa telefonicky naposledy rozprávali v júli 2025 po viac ako dva a pol ročnej prestávke. V roku 2022 sa Macron v sérii telefonátov pokúšal varovať Putina pred vojnou na Ukrajine a začiatkom toho istého roka dokonca osobne vycestoval do Moskvy. Po invázii ruskej armády udržiaval Macron s Putinom telefonický kontakt do septembra 2022.

Zdroj: Info.sk, TASR
