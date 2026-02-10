  • Články
  • DNES - 15:14
  • Košice
V Košiciach našli telo muža, polícia začala trestné stíhanie

Do cely umiestnili osoby, ktoré sa nachádzali v blízkosti miesta činu.

V pondelok (9. 2.) večer našli v Košiciach telo mužského pohlavia bez známok života, polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre zločin zabitia. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Osoby, ktoré sa nachádzali bezprostredne v blízkosti spáchaného skutku, boli po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnené do cely policajného zaistenia,“ povedala.

Trestné stíhanie pre zločin zabitia začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. V súčasnosti však vo veci koná krajský policajný vyšetrovateľ. „Nie je vylúčená ani zmena právnej kvalifikácie,“ upozornila.

V súčasnosti je podľa Ivanovej predčasné poskytovať akékoľvek podrobnejšie informácie, pretože by mohli zmariť alebo sťažiť ďalšie úkony vo vyšetrovaní.

Zdroj: Info.sk, TASR
