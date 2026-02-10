  • Články
Bratislava

Prezident: Otto Šimko svojím životom symbolizoval vytrvalosť, odvahu a dôstojnosť

  DNES - 14:27
  • Bratislava
Peter Pellegrini reagoval na úmrtie Otta Šimka, jedného z posledných priamych svedkov holokaustu a účastníka Slovenského národného povstania.

Slovensko stratilo osobnosť, ktorá svojím životom symbolizovala vytrvalosť, odvahu a dôstojnosť v časoch, keď boli ľudské práva a sloboda najviac ohrozené. Konštatuje to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti v súvislosti s úmrtím Otta Šimka, jedného z posledných priamych svedkov holokaustu a účastníka Slovenského národného povstania, ktorý zomrel v noci na utorok vo veku 101 rokov.

Jeho životný osud nám pripomína, kam až môže viesť nenávisť, ale aj to, akú silu má odvaha, ľudská dôstojnosť a vôľa postaviť sa zlu,“ zdôrazňuje Pellegrini.

Jeho odchodom prichádza Slovensko podľa hlavy štátu nielen o svedka tragických dejinných okamihov, ale aj živý hlas, ktorý celý život upozorňoval, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Je preto podľa neho povinnosťou pripomínať si skutočných hrdinov a nedovoliť, aby hlas pamäti utíchol. Pretože len tak môžeme zabrániť tomu, aby sa hrôzy minulosti zopakovali.

Prezident zároveň smútiacej rodine vyjadril úprimnú sústrasť.

Zdroj: Info.sk, TASR
