Ľudia podľa SaS už vidia, ako im opatrenia vlády znížili výplaty

Vláda namiesto šetrenia na sebe zvýšila odvody a dane, upozorňuje strana SaS.

Aj keď ľudia na Slovensku tento rok pracujú rovnako a ich hrubý príjem je rovnaký, čistý príjem je omnoho nižší. Dôvodom je, že vláda namiesto šetrenia na sebe zvýšila odvody, dane a ľudia to už vidia na výplatách za január. Upozornili na to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predstavitelia opozičnej SaS.

Oberajú ľudí, berú si peniaze, ktoré potom míňajú krížom-krážom, dohadzujú rôzne kšefty, rôzne tendre, ktoré sú predražené, a takýmto spôsobom zdierajú ľudí. Na jednej strane vyberajú túto daň z mafie a oni si užívajú,“ vyhlásil predseda SaS a poslanec Branislav Gröhling.

Štát tento rok podľa podpredsedu finančného výboru parlamentu Mariána Viskupiča (SaS) berie viac zamestnancom, živnostníkom aj podnikateľom. „Všetci platíme štátu každý mesiac viac len preto, že vláda jednoducho odmieta šetriť na sebe a radšej berie od ľudí stále vyššie a vyššie výpalné,“ doplnil.

Priblížil tiež riešenia, ktoré by podľa SaS pomohli ekonomike aj ľuďom. V prvom rade je podľa Viskupiča potrebné zrušiť všetky škodlivé veci, ktoré prijala súčasná vláda. Za potrebné označil zmeny v daňovom systéme, napríklad návrat k rovnej dani z príjmov, zjednodušenie dane z pridanej hodnoty (DPH), či zrušenie transakčnej dane.

Potrebujeme daňový systém, ktorý bude bez chaosu, bez výnimiek, bez daňovej džungle, bez toho všetkého, čo sem vždy, keď ľavičiari vládnu, prinesú a naprijímajú výnimky a výnimky z výnimiek,“ doplnil opozičný poslanec.

Zdroj: Info.sk, TASR
