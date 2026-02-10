  • Články
Utorok, 10.2.2026Meniny má Gabriela
Bratislava

Migaľ: Podávame päť trestných oznámení súvisiacich s predchádzajúcim vedením

  • DNES - 13:37
  • Bratislava
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podáva ďalších päť trestných oznámení na aktivity rezortu počas pôsobenia ministerky Veroniky Remišovej (Slovensko - Za ľudí) a štátneho tajomníka Jána Hargaša (PS).

Má ísť o podozrenia z machinácií vo verejnom obstarávaní, zneužívaní právomoci verejného činiteľa, porušovaní povinností pri správe cudzieho majetku či poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Na tlačovej konferencii to v utorok uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).

Škoda spôsobená štátu podľa Migaľa dosahuje niekoľko miliónov eur a pokiaľ sa podozrenia potvrdia, hrozí údajne Slovensku zo strany Bruselu krátenie eurofondov vo výške viac ako 30 miliónov eur. Podrobnosti minister neuviedol s tým, že najskôr by sa o nich mal dozvedieť prokurátor. „Ide naozaj o závažné podozrenia, ktoré súvisia s tým predchádzajúcim fungovaním a zároveň sú podložené konkrétnymi a relevantnými dôkazmi. Nejde o žiadne marketingové trestné oznámenia,“ povedal Migaľ.

Minister pripomenul, že už v minulosti podali v súvislosti s pôsobením bývalej ministerky a jej štátneho tajomníka dve trestné oznámenia. Aktuálne plánuje rezort podať aj ďalšie trestné oznámenia na Hargaša za zverejnenie utajovaných skutočností v tomto volebnom období.

Migaľ je v poslednom čase pod paľbou kritiky opozičných poslancov na čele s Hargašom za obstarávanie IT riešení pre portál verejnej správy slovensko.sk za približne 100 miliónov eur. Opozícia mu vyčíta utajovanie informácií, ale aj vysokú cenu či neopodstatnenosť týchto výdavkov. So svojím zámerom nenašiel úplný súhlas ani u vlády, ktorá mu schválila menší balík na tieto investície. Minister tvrdí, že sa tak problém portálu úplne nevyrieši.

Zdroj: Info.sk, TASR
