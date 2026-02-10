Maškarová trvá na tom, že polícia korupciu vyšetruje, odmieta aj neskúsenosť
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová trvá na tom, že polícia korupciu a iné ekonomické trestné činy vyšetruje.
Na utorkovej tlačovej konferencii prezentovala policajné dáta. Operatívno-pátracia činnosť sa podľa nej stala v minulom roku efektívnejšou. Zároveň odmietla, že by sa takouto trestnou činnosťou zaoberali neskúsení vyšetrovatelia.
Efektivitu polície podľa nej ilustruje nielen množstvo získaných kriminálnych informácií, ale i ďalšie ukazovatele. „Ciele pre nás zostávajú nemenné: odhaľovať, vyšetrovať bez ohľadu na postavenie osôb, s dôrazom naozaj na financie a na ochranu verejných financií, či už našich národných alebo Európskej únie,“ uviedla policajná prezidentka.
Počas tlačovej konferencie prezentovala množstvo dát, ktoré podľa nej tieto tvrdenia podporujú. Opierala sa o počty obvinených osôb pri korupčných trestných činoch a inej kriminalite, ale aj o počet objasnených takýchto trestných činov.
Priznala, že v roku 2025 evidovala polícia oproti roku 2023, teda obdobím pred reorganizáciou polície mierny pokles v počte objasnenia prípadov. Dodala, že sa tým Policajný zbor netají, tento pokles mala však spôsobiť práve reorganizácia, v rámci ktorej zanikla Národná kriminálna agentúra a vznikol Úrad boja proti organizovanej kriminalite.
„Takmer všetky realizácie, ktoré Úrad boja proti organizovanej kriminalite za rok 2025 vykonal, okrem jednej, boli vykonané na základe vlastnej operatívnej činnosti. Čiže z vlastného zistenia, nie zo zistenia z informácií z vyšetrovania, prípadne od občanov, tak ako to bolo v minulosti,“ argumentovala tiež Maškarová.
Šéfka polície zároveň deklarovala, že na korupčných prípadoch pracujú vyšetrovatelia s priemernou praxou 15 rokov. Odmietla, že by prípady vyšetrovali služobne mladí a neskúsení policajti.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka minulý týždeň prezentoval dáta, z ktorých vyplýva, že miera stíhania korupcie na Slovensku sa po reorganizácii polície a zmenách v Trestnom zákone výrazne znížila.
Karas: Maškarová nezodpovedala viacero otázok
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová nezodpovedala viacero otázok o vyšetrovaní korupcie a inej ekonomickej trestnej činnosti. V reakcii na Maškarovej utorkové vyhlásenie to uviedol podpredseda opozičného KDH Viliam Karas. Avizoval, že poslanci Národnej rady SR za KDH sa jej na túto tému budú pýtať na mimoriadnych zasadnutiach finančného i brannobezpečnostného parlamentného výboru.
„Potrebujeme poznať odpovede na otázky, prečo sa Slovensko prepadá vo vnímaní korupcie, prečo pani prezidentka hovorí, že sa vyšetrujú činy, ktoré získavajú z vlastnej činnosti, prečo tam nie sú oznámenia od občanov. A to je preto, lebo jednoducho nedôverujú polícii, že bude náležito vyšetrovať a objasňovať aj korupčnú trestnú činnosť. A rovnako potrebujeme vedieť odpovede na otázky, prečo sa Slovensko stalo eldorádom na podvody s DPH a s daňovými únikmi,“ uviedol Karas.
Maškarová by podľa neho mala odpovedať aj na otázky v súvislosti so zrušením Národnej kriminálnej agentúry a založením Úradu boja proti organizovanej kriminalite na jej mieste. „Nedala odpovede na to, prečo skúsených a profesionálnych vyšetrovateľov, ktorí dokázali vyšetrovať špecifickú trestnú činnosť, presunuli na odbory, kde kompetencie nemajú. Dozvedeli sme sa, že to len robia ľudia, ktorí majú potrebnú prax,“ kritizoval Karas.
