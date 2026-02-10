V areáli školy došlo k zosuvu pôdy, mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu
Zosuv pôdy podľa mesta priamo ohrozuje objekt, ktorý je súčasťou školy.
Mesto Prešov po zosuve svahu na Vodárenskej ulici pri Škole umeleckého priemyslu (ŠUP) v Prešove vyhlásilo v utorok mimoriadnu situáciu. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.
Hrozí riziko ďalšieho zosuvu, varuje mesto
K zosuvu svahu došlo podľa jeho slov v areáli objektu Školy umeleckého priemyslu Prešov.
„Vlastníkom pozemku a objektu, pri ktorom došlo k zosuvu svahu, je Prešovský samosprávny kraj a správcom je ŠUP Prešov. Zosuv v tejto lokalite nie je súčasťou zosuvného územia na Šalgovíku, o ktorom bola verejnosť informovaná v priebehu posledných týždňov,“ uviedol Hudák.
Ako doplnil, po prvotnej obhliadke bolo zistené a konštatované, že ide o pomerne masívny a aktívny zosuv pôdy, ktorý bezprostredne a priamo ohrozuje objekt, ktorý je súčasťou školy.
„Následne bol na miesto udalosti privolaný aj zástupca Okresného úradu Prešov, odboru krízového riadenia, ktorý taktiež skonštatoval, že sú naplnené všetky atribúty na vyhlásenie mimoriadnej situácie,“ vysvetlil Hudák.
Na pozemku školy platí zákaz vstupu kvôli zosuvu pôdy.
Na základe týchto skutočností bola v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov primátorom Prešova vyhlásená mimoriadna situácia na území mesta. Zosuv bezprostredne ohrozuje objekt, ktorý je súčasťou školy a pretrváva vysoké riziko ďalšieho zosuvu a deformácií svahu.
„V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie boli zadané konkrétne príkazy a úlohy, ktoré musí vlastník a správca majetku naplniť. Aktuálne sú vykonávané všetky potrebné úkony za účelom stabilizácie svahu a odstránenia následkov zosuvu svahu, ktoré priamo ohrozujú objekt školy,“ dodal Hudák.
Školu na západe evakuovali
V utorok došlo aj k evakuácii základnej školy v Lozorne pri Malackách. Informovala o tom TV Markíza, neskôr aj hovorca bratislavských krajských hasičov Štefan Koči. Ten pre TASR potvrdil, že hasiči na mieste našli prasknutú fľašu, v ktorej sa mal nachádzať sodík.
„Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Okresného riaditeľstva HaZZ v Malackách a zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách boli v utorok 10. februára krátko po 9.30 h privolaní do jednej zo základných škôl v obci Lozorno, kde bolo ohlásené prasknutie fľašky v chemickom laboratóriu, v ktorej sa mal nachádzať sodík,“ spresnil Koči.
Dodal, že hasiči po vykonaní prieskumu zabezpečili prasknutú fľašu a uniknutú látku neutralizovali. Počas celého zásahu bolo vykonávané meranie ovzdušia, a to s negatívnym výsledkom. „Zasahujúci hasiči priestory laboratória následne prirodzene odvetrali. Pri udalosti sa nikto nezranil,“ uviedol hovorca.
Prezident: Otto Šimko svojím životom symbolizoval vytrvalosť, odvahu a dôstojnosť
Peter Pellegrini reagoval na úmrtie Otta Šimka, jedného z posledných priamych svedkov holokaustu a účastníka Slovenského národného povstania.
Maškarová trvá na tom, že polícia korupciu vyšetruje, odmieta aj neskúsenosť
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová trvá na tom, že polícia korupciu a iné ekonomické trestné činy vyšetruje.
Šimečka: Súčasná vláda sa útokmi na moju rodinu snaží zakryť korupciu
Michal Šimečka reagoval na výsledky vládneho auditu, ktorý zistil nedostatky pri občianskom združení Projekt Fórum.
Fico reaguje na úmrtie Otta Šimka: Nech nám je jeho odolnosť príkladom
Nech nám je mladícka statočnosť a celoživotná odolnosť Otta Šimka príkladom. Vyhlásil to premiér Robert Fico na sociálnej sieti.