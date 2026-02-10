  • Články
Utorok, 10.2.2026Meniny má Gabriela
Bratislava

Šimečka: Súčasná vláda sa útokmi na moju rodinu snaží zakryť korupciu

  • DNES - 13:10
  • Bratislava
Michal Šimečka reagoval na výsledky vládneho auditu, ktorý zistil nedostatky pri občianskom združení Projekt Fórum.

Súčasná vláda sa útokmi na moju rodinu snaží zakryť svoju neschopnosť a korupciu. Uviedol to líder opozičného PS Michal Šimečka v pléne Národnej rady (NR) SR v diskusii k výsledkom vládneho auditu, týkajúceho sa čerpania verejných dotácií. Ten odhalil nedostatky aj pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárom Šimečkova mama. Šimečka nespochybnil zistenia, no hovoril o neštandardnom postupe, keď účtovníctvo rieši parlament a vláda, nie orgány na to určené.

Ak by išlo o akéhokoľvek iného občana a jeho občianske združenie, nerozoberalo by to plénum NR SR, premiér by nemal tlačovky, netočili by sa nenávistné videá, nekonal by sa hon na čarodejnice, ktorý tu koalícia predvádza. (...) Vina mojej matky spočíva v tom, že je matkou predsedu politickej strany, ktorá v nasledujúcich voľbách porazí Smer-SD,“ skonštatoval.

Upozornil, že pochybenia pri čerpaní dotácií by v iných prípadoch riešili orgány na to určené, nie vláda či parlament. „V každom inom prípade by štát postupoval úplne normálne - občianske združenie by muselo prejsť kontrolou, predkladalo by faktúry a účtovníctvo, možno by muselo vrátiť nejaké peniaze alebo zaplatiť pokuty, možno by sa do toho vložila aj polícia,“ podotkol. Namietal šikanózne správanie vlády.

Šimečka hovoril aj o účelovosti auditu. Poukázal pritom na to, že v rokoch 2020 až 2025, na ktoré sa audit zameriaval, získalo dotácie 61.000 subjektov. „Úplne náhodou to dopadlo tak, že z týchto subjektov si vládny audit vybral na kontrolu 26 subjektov a úplne ako na potvoru bolo jedno z nich občianske združenie mojej mamy,“ povedal. Šimečka nespochybnil zistené nedostatky, týkajúce sa účtovania grantov zo strany občianskeho združenia. Vyúčtovania podľa neho neboli v poriadku. Vyhlásil, že jeho mama je pripravená niesť dôsledky a spolupracuje. Zároveň pripomenul, že PS ani on osobne nikdy neboli v pozícii, že by mohli rozhodovať o prideľovaní dotácií.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP