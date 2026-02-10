  • Články
Známy reťazec vyzýva: Tieto produkty nepoužívajte, môžu ohroziť zdravie!

  • DNES - 20:28
  • Bratislava
U výrobkov zistili nedostatok, ktorý môže ohroziť zdravie a bezpečnosť používateľov. Reťazec ho preto sťahuje z predaja.

Obchodný reťazec IKEA vyzýva spotrebiteľov, ktorí si zakúpili nástenné lampy NYMÅNE, aby ich prestali používať. IKEA o tom informuje na svojom webe s tým, že u výrobkov zistili nedostatok, ktorý môže ohroziť zdravie a bezpečnosť používateľov.

Z trhu sťahujú tieto výrobky:

  • NYMÅNE, nástenná lampa, biela, č. výrobku: 203.569.09
  • NYMÅNE, nástenná lampa, antracitová, č. výrobku: 504.152.24
  • NYMÅNE, nástenná lampa dvojitá, biela, č. výrobku: 204.286.47

Výrobky obsahujú dátumové pečiatky 2217 až 2550 a číslo dodávateľa 23241. Výrobky s inými dátumovými pečiatkami a iným číslom dodávateľa z trhu nesťahujú.

Z trhu sťahujú nástenné lampy NYMÅNE; Foto: Ikea.sk

Varujú pred rizikom úrazu

Pri vyššie uvedených lampách zistili výrobnú chybu, v dôsledku ktorej majú vodiče v lampách nedostatočnú izoláciu. Ako priblížila IKEA, spotrebiteľom pri ich používaní kvôli tomu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

„Z dôvodu výrobnej chyby majú vodiče v lampe nedostatočnú izoláciu, preto hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Výrobky, ktorých sa to týka, možno rozpoznať podľa dátumovej pečiatky a čísla dodávateľa.“

Dátumovú pečiatku a číslo dodávateľa nájdete na vnútornej strane tienidla nástennej lampy NYMÅNE. Aby ste ju videli, vyberte z nej žiarovku. Pri dvojitej nástennej lampe NYMÅNE treba dátumovú pečiatku a číslo dodávateľa hľadať na nálepkách na zadnej strane lampy.

„Pred akoukoľvek manipuláciou s nástennou lampou treba najskôr vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky,“ spresnila IKEA.

Postup pri reklamácii

V prípade, že ste si niektorú zo stiahnutých lámp už kúpili, je možné ju vrátiť v obchodnom dome IKEA. V predajni vám vrátia plnú kúpnu sumu aj bez predloženia pokladničného dokladu.

IKEA žiada zákazníkov, aby o stiahnutých produktoch informovali aj svoje okolie, „zvlášť, ak vedia o niekom, kto takýto chybný výrobok od niekoho dostal ako dar, požičal si ho alebo ho od niekoho odkúpil,“ uviedol reťazec.

V prípade ďalších otázok je možné kontaktovať reťazec na telefónnom čísle 02/32 11 65 12. „IKEA sa ospravedlňuje za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré môže toto stiahnutie z predaja spôsobiť,“ dodal predajca.

Z trhu sťahujú aj hračky či potraviny

O stiahnutí výrobkov z trhu v uplynulých dňoch informoval aj obchodný reťazec TEDi. Ten v pondelok (9. 2.) zverejnil výzvu pre zákazníkov, aby nepoužívali detskú hračku v podobe žirafy. Zistili v nej totiž výskyt malých častí.

„Skúšky výrobkov preukázali výskyt malých častí. Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať.“

TEDi spotrebiteľom odporučil, aby už zakúpenú hračku vrátili na niektorej z pobočiek. Za vrátený tovar im poskytnú kúpnu sumu 1 euro.

Z trhu predtým stiahli aj vajcia z fariem Čalovec a Vajas. Upozornila na to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, ktorá vyzvala spotrebiteľov, aby vajcia v prípade predošlej kúpy vrátili predajcovi.

Na farme Čalovec pritom pred niekoľkými dňami potvrdili výskyt vtáčej chrípky. Informovala o tom TASR s tým, že pozitívny bol výsledok vzoriek testovaných na vírus vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5N1.

Podozrenie na nákazu spôsobil úhyn asi 400 kusov moriek počas jedného dňa. V chove sa pôvodne spolu nachádzalo 36.000 kusov hydiny. Mortalita v prvej infikovanej hale moriek už dosiahla 100 percent, k 5. februáru uhynulo 7000 kusov, informoval hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý.

Zdroj: Info.sk, ikea.sk, tedi.com, facebook.com/svps.sr, TASR
