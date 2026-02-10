  • Články
Bratislava

Fico reaguje na úmrtie Otta Šimka: Nech nám je jeho odolnosť príkladom

  • DNES - 12:33
  • Bratislava
Nech nám je mladícka statočnosť a celoživotná odolnosť Otta Šimka príkladom. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti.

Uctil si tým pamiatku jedného z posledných priamych svedkov holokaustu a účastníka Slovenského národného povstania (SNP), ktorý zomrel v noci na utorok vo veku 101 rokov.

Otto Šimko, rodák z Topoľčian, vzal ako 20-ročný do ruky zbraň a pridal sa k Slovenskému národnému povstaniu. Na vlastnej koži zažil hrôzy holokaustu, brutalitu fašistického režimu, po nádejach spojených s koncom vojny a príchodom demokracie sa musel vysporiadať aj s mnohými sklamaniami a zradami. Nech nám je jeho mladícka statočnosť a celoživotná odolnosť príkladom. Česť jeho pamiatke,“ napísal Fico.

Pripomenul, že priamych účastníkov SNP „rátame doslova na prstoch jednej ruky“. „O chvíľu to bude len a len na nás žijúcich, ako ochránime pamiatku účastníkov SNP a SNP ako takého. Stojím a budem stáť v prvom rade,“ dodal.

Keby médiám podľa jeho slov záležalo na Slovensku, „na prezentovaní vzácnych ľudí a nasledovaniahodných morálnych veličín“, mali by aspoň na chvíľu zabudnúť na „ľahké a bezcenné celebrity“ a venovať dôstojnú pozornosť pamiatke Šimka.

Zdroj: Info.sk, TASR
