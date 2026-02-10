Fico reaguje na úmrtie Otta Šimka: Nech nám je jeho odolnosť príkladom
Nech nám je mladícka statočnosť a celoživotná odolnosť Otta Šimka príkladom. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti.
Uctil si tým pamiatku jedného z posledných priamych svedkov holokaustu a účastníka Slovenského národného povstania (SNP), ktorý zomrel v noci na utorok vo veku 101 rokov.
„Otto Šimko, rodák z Topoľčian, vzal ako 20-ročný do ruky zbraň a pridal sa k Slovenskému národnému povstaniu. Na vlastnej koži zažil hrôzy holokaustu, brutalitu fašistického režimu, po nádejach spojených s koncom vojny a príchodom demokracie sa musel vysporiadať aj s mnohými sklamaniami a zradami. Nech nám je jeho mladícka statočnosť a celoživotná odolnosť príkladom. Česť jeho pamiatke,“ napísal Fico.
Pripomenul, že priamych účastníkov SNP „rátame doslova na prstoch jednej ruky“. „O chvíľu to bude len a len na nás žijúcich, ako ochránime pamiatku účastníkov SNP a SNP ako takého. Stojím a budem stáť v prvom rade,“ dodal.
Keby médiám podľa jeho slov záležalo na Slovensku, „na prezentovaní vzácnych ľudí a nasledovaniahodných morálnych veličín“, mali by aspoň na chvíľu zabudnúť na „ľahké a bezcenné celebrity“ a venovať dôstojnú pozornosť pamiatke Šimka.
Za Migaľa sa v parlamente nepostavili Hlas ani SNS
Koaličné strany chceli vyslať ministrovi signál.
Základnú školu evakuovali, na miesto privolali hasičov
Zo školy evakuovali vyše sto ľudí, na miesto privolali hasičov.
Parlament odmietol návrhy na odvolanie siedmich ministrov
Poslanci Národnej rady SR odmietli opozičné návrhy na odvolanie siedmich ministrov. Urobili tak v utorkovom hlasovaní.
Vekový limit pre sociálne siete už aj na Slovensku? Toto navrhuje KDH
Opozičné KDH predstavilo balík opatrení, ktorého cieľom je ochrániť deti pred negatívnymi vplyvmi digitálnych technológií.