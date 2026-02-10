Za Migaľa sa v parlamente nepostavili Hlas ani SNS
Koaličné strany chceli vyslať ministrovi signál.
Poslanci koaličných strán Hlas-SD a SNS sa pri hlasovaní v Národnej rade (NR) SR o návrhu na odvolanie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý) neprezentovali. Na rozdiel od iných opozičných návrhov tak neboli proti jeho odvolaniu.
Raši: Chceli sme mu vyslať signál
Migaľ vo funkcii zostal, keďže opozícia nemá dosť hlasov na vyslovenie nedôvery členovi vlády, koaliční partneri mu však chceli vyslať signál, že nie sú spokojní s jeho prácou. Uviedli to v utorok po hlasovaní predstavitelia obidvoch strán.
„Tak ako sme avizovali, nevyslovili sme nedôveru pánovi ministrovi Migaľovi. Neprezentovali sme sa ani my, ani poslanci SNS. Berieme to ako zdvihnutý prst k tomu, čo sa na ministerstve deje,“ vysvetlil predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
Neprezentovanie sa v parlamente je podľa Richarda Rašiho zdvihnutý prst; Foto: TASR/Martin Baumann
Pripomenul, že Migaľ sa do funkcie ministra dostal minulý rok po tom, ako odišiel z Hlasu-SD a na svoj post bol v rámci riešenia problémov v koalícii nominovaný stranou Smer-SD. Podľa Rašiho chceli upozorniť, že jeho prácu a to, čo sa deje na ministerstve, budú ďalej sledovať.
„Zdvihnutý prst znamená, že sme neboli proti vysloveniu nedôvery pánovi ministrovi Migaľovi a uvidíme, čo sa bude diať. A keby to takto pokračovalo, tak to bude mať aj dôsledky,“ dodal Raši.
„Stále sme tvrdili, že žiaden z členov vlády nebude odvolaný. Ale od začiatku sa avizovalo, že je pravdepodobné, že nie úplne všetci ministri alebo členovia vlády dostanú všetky koaličné hlasy proti. A to sa presne stalo,“ uviedol predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
Strana má podľa neho viacero výhrad voči ministrovi Migaľovi. Zároveň im však záleží na stabilite vlády a nechcú ju „rozkývať“. „Odvolanie koaličného ministra je ťažko za červenou čiarou. Ale je to nejaké gesto, že nie sme úplne spokojní s prácou niektorých ľudí,“ doplnil Michelko.
Opozícia: Hlasovanie o Migaľovi je hanba
Minister Migaľ nemá ani podporu „svojich“, reaguje opozícia na dianie v parlamente; Foto: TASR/Martin Baumann
Opozícia vyčíta koalícii, že jej poslanci podržali vo funkciách aj tých ministrov, ktorých predtým kritizovali. Progresívne Slovensko (PS) poukázalo napríklad na výhrady voči ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) či ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi (nezávislý). Opozícia poukazuje na nejednotu koalície, keď pri hlasovaní v Národnej rade (NR) SR o odvolaní Migaľa nehlasovali poslanci Hlasu-SD a SNS proti. Je to podľa opozície hanba a dôkaz o tom, že Migaľ nemá podporu.
„Máme tu jedného ministra, ktorý mal viac hlasov za vyslovenie nedôvery než za dôveru, máme tu niekoľkých ministrov, ktorí napriek tomu, že sa rôzni koaliční partneri vyjadrovali, že pomaly patria na trestné stíhanie, ako to bolo v prípade pána Migaľa, alebo zásadne zlyhávajú, ako to bolo v prípade pána Šaška, a nemajú dôveru, tak keď prišlo na lámanie chleba, na funkcie, na ‚bavoráky‘, všetci kolegovia sa navzájom podržali. Toto je pre mňa odkaz z hlasovania,“ povedal novinárom podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS).
Michal Truban (PS) označil výsledok hlasovania o odvolaní Migaľa za hanbu, mal by podľa neho sám odstúpiť. „Myslím, že len nejakých 48 poslancov Smeru hlasovalo za to, aby bol minister. Všetci ostatní sa zdržali, čo je tiež ich hanba, pretože tohto ministra vyšetruje aj európska prokuratúra. Všetky inštitúcie, ako Úrad pre verejné obstarávanie či Najvyšší kontrolný úrad, mu zrušili tendre, on v nich naďalej tajne pokračuje a po tomto výsledku, keby mal vôbec nejakú základnú sebahodnotu, by odstúpil z tohto postu,“ zdôraznil.
Na spory v koalícii upozornil aj šéf poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš. Za „lúzra dňa“ označil Migaľa. „Nemá absolútne žiadnu podporu ani svojich, pretože ho nedokázali podporiť v hlasovaní,“ skonštatoval.
Predseda KDH Milan Majerský po hlasovaní zdôraznil, že hoci ministri ostali vo funkciách, nemajú „bianko šek“ a nemôžu „šafáriť“, ako chcú. „Budeme ich naďalej kontrolovať, a to, že niektorí odolávali možno tomu, že to bolo podané do Národnej rady viac ako rok, to neznamená, že nebudeme vyvíjať tieto úsilia aj naďalej,“ povedal novinárom.
