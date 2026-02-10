Základnú školu evakuovali, na miesto privolali hasičov
Zo školy evakuovali vyše sto ľudí, na miesto privolali hasičov.
Aktualizované o 12:51
Základnú školu v obci Lozorno pri Malackách v utorok evakuovali. Informovala o tom TV Markíza.
K evakuácii vyše stovky žiakov a dvanástich učiteľov malo dôjsť po tom, ako jedna z učiteliek našla poškodenú nádobu so sodíkom. Tá sa mala nachádzať v skrinke v kabinete.
"Zástupkyňa rozhodla o evakuovaní priestorov školy. Išlo približne o 128 detí a 12 učiteľov," informovala Markíza.
Hasiči potvrdili únik látky
Ako pre TASR potvrdil hovorca bratislavských krajských hasičov Štefan Koči, hasiči na mieste našli prasknutú fľašu, v ktorej sa mal nachádzať sodík.
„Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Okresného riaditeľstva HaZZ v Malackách a zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách boli v utorok 10. februára krátko po 9.30 h privolaní do jednej zo základných škôl v obci Lozorno, kde bolo ohlásené prasknutie fľašky v chemickom laboratóriu, v ktorej sa mal nachádzať sodík,“ spresnil Koči.
Dodal, že hasiči po vykonaní prieskumu zabezpečili prasknutú fľašu a uniknutú látku neutralizovali. Počas celého zásahu bolo vykonávané meranie ovzdušia, a to s negatívnym výsledkom. „Zasahujúci hasiči priestory laboratória následne prirodzene odvetrali. Pri udalosti sa nikto nezranil,“ uviedol hovorca.
