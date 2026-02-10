  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 10.2.2026Meniny má Gabriela
Bratislava

Parlament odmietol návrhy na odvolanie siedmich ministrov

  • DNES - 11:43
  • Bratislava
Parlament odmietol návrhy na odvolanie siedmich ministrov

Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli opozičné návrhy na odvolanie siedmich ministrov. Urobili tak v utorkovom hlasovaní.

Odvolávania iniciovala opozícia. Návrh na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) podala ešte v decembri 2024. Jeho odchod z funkcie žiadala pre situáciu v Policajnom zbore, ktorý sa podľa nich „rozpadá“. Ministrovi vyčítali aj zrušenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), zanedbanie problému policajnej brutality či nedostatočné opatrenia voči bombovým hrozbám na školách.

Nedôveru chcela opozícia vysloviť tiež ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS). Návrh na jej odvolanie prišiel do parlamentu vo februári minulého roka. Opozičníci argumentovali, že Šimkovičovej chýba odbornosť, predošlé skúsenosti v kultúre, profesionálny kredit či potrebný prehľad o rezorte. Opozícia vlani vo februári iniciovala tiež odvolávanie šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS). Odôvodňovala to tým, že Taraba rozvracia ochranu prírody, rozkladá rezortné odborné inštitúcie a zvrátil reformy národných parkov. Vyčítala mu aj spôsob informovania a postup pri iniciatíve na výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec.

Návrh na odvolanie podali opozičníci aj v prípade ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Návrh doručili v marci 2025. Namietali pri tom, že Kaliňák neuviedol v majetkovom priznaní vilu v Chorvátsku, ktorú vlastní jeho manželka. Ústavný zákon podľa nich takéto zatajovanie nepripúšťa. Vysloviť nedôveru chceli tiež ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Odvolávanie iniciovali vlani v auguste. Dôvodom bol podľa nich tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Hovorili o netransparentnosti súťaže. Mala podľa nich vopred dohodnutých víťazov.

Odvolávaniu čelil aj šéf rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). Jeho odvolávanie opoziční poslanci iniciovali vlani v októbri. Kritizovali ho za slabé čerpanie eurofondov, ich zmrazenie pre mestá a obce, ale najmä za verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk. Opozícia podala tiež návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD). Urobila tak v novembri minulý rok. Za hlavný dôvod označila viaceré železničné nešťastia z uplynulého obdobia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fico reaguje na úmrtie Otta Šimka: Nech nám je jeho odolnosť príkladom

Fico reaguje na úmrtie Otta Šimka: Nech nám je jeho odolnosť príkladom

DNES - 12:33Domáce

Nech nám je mladícka statočnosť a celoživotná odolnosť Otta Šimka príkladom. Vyhlásil to premiér Robert Fico na sociálnej sieti.

Za Migaľa sa v parlamente nepostavili Hlas ani SNS

Za Migaľa sa v parlamente nepostavili Hlas ani SNS

DNES - 12:27Domáce

Koaličné strany chceli vyslať ministrovi signál.

Základnú školu evakuovali, na miesto privolali hasičov

Základnú školu evakuovali, na miesto privolali hasičov

DNES - 11:52Domáce

Zo školy evakuovali vyše sto ľudí, na miesto privolali hasičov.

Vekový limit pre sociálne siete už aj na Slovensku? Toto navrhuje KDH

Vekový limit pre sociálne siete už aj na Slovensku? Toto navrhuje KDH

DNES - 11:33Domáce

Opozičné KDH predstavilo balík opatrení, ktorého cieľom je ochrániť deti pred negatívnymi vplyvmi digitálnych technológií.

Vosveteit.sk
Elon Musk sa nateraz vzdal plánu kolonizovať Marsu. SpaceX má už nový cieľElon Musk sa nateraz vzdal plánu kolonizovať Marsu. SpaceX má už nový cieľ
Ani Brusel nie je nedotknuteľný. Európska komisia rieši únik údajov po hackerskom útokuAni Brusel nie je nedotknuteľný. Európska komisia rieši únik údajov po hackerskom útoku
Google ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj AndroidGoogle ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj Android
Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?
Rusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciuRusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciu
Android sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohyAndroid sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohy
Inštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiťInštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiť
YouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesníYouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesní
AirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť bojAirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť boj
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP