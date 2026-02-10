  • Články
Vekový limit pre sociálne siete už aj na Slovensku? Toto navrhuje KDH

  • DNES - 11:33
Opozičné KDH predstavilo balík opatrení, ktorého cieľom je ochrániť deti pred negatívnymi vplyvmi digitálnych technológií.

Žiada zavedenie vekového limitu 16 rokov pre vstup na sociálne siete či zavedenie skríningu digitálnej závislosti v rámci pediatrických preventívnych prehliadok. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia hnutia.

Pediatri by mali sledovať rizikové správanie

Slovenské deti podľa KDH čelia bezprecedentnej kríze duševného zdravia. Upozorňuje, že nadmerné používanie obrazoviek je priamo spojené s nárastom agresivity, depresií, úzkostí a porúch pozornosti. „Navrhujeme zaviesť cielenú edukáciu rodičov už pri preventívnej prehliadke najneskôr v treťom roku života dieťaťa. Zároveň navrhujeme zaviesť v 11. roku skríning rizikového správania prostredníctvom dotazníkov priamo v ambulancii pediatra. Musíme včas zachytiť tú skupinu mladistvých, ktorí sú nadužívaním digitálnych technológií najviac ohrození a ponúknuť im a ich rodičom odbornú pomoc,” povedal poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Stachura (KDH).

Potrebu včasného záchytu problémov podľa KDH potvrdzujú aj dáta priamo od mladých ľudí, vyplývajúce z pilotného prieskumu na vzorke 300 stredoškolákov, ktorý slúžil ako prototyp navrhovaného skríningu. Ako uviedol jeho autor, študent Marcel Kerhat, až 75 percent opýtaných študentov splnilo kritériá, ktoré naznačujú riziko digitálnej závislosti spojené s úzkosťou, nervozitou či zanedbávaním povinností.

Čo by mala obsahovať žiacka karta?

KDH žiada zaviesť žiacku kartu, uviedol Ján Horecký; Foto: TASR/Jaroslav Novák

KDH okrem legislatívneho ukotvenia vekovej hranice pre sociálne siete navrhuje aj opatrenia v podobe systematickej podpory existujúcich etablovaných liniek pomoci namiesto vytvárania paralelných alebo duplicitných riešení. Navrhuje tiež systematickú podporu a zatraktívnenie pozície školských psychológov a školských podporných tímov, ďalej primárnu prevenciu a budovanie odolnosti učiteľov, vychovávateľov a žiakov, ako aj zlepšenie informovanosti a spolupráce aktérov vzdelávania a výchovy.

Chceme odbúrať minimálne päť byrokratických zbytočností, ktoré priniesla posledná novela školských zákonov, a namiesto toho zaviesť jednu užitočnú, stručnú vec, a to žiacku kartu,“ priblížil poslanec NR SR Ján Horecký (KDH) s tým, že by mala obsahovať napríklad informácie o poskytnutých podporných opatreniach, prípadnej šikane či mimoriadnych udalostiach v živote dieťaťa.

V oblasti zdravotníctva KDH taktiež navrhuje zmenu v preplácaní odbornej psychologickej a psychiatrickej starostlivosti poisťovňami a zohľadňovanie individuálnych potrieb.

Zdroj: Info.sk, TASR
