Macron chce zorganizovať dialóg s Putinom

Utorok, 10.2.2026
Bratislava

Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce zorganizovať rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom zdôrazňuje potrebu koordinácie s európskymi partnermi a obmedzenia počtu účastníkov.

Uviedol tiež, že prvé „technické“ kontakty s Moskvou potvrdili aj to, že „Rusko momentálne nechce mier“. Informoval o tom v utorok denník Le Monde, píše TASR.

Zámer obnoviť priame rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré boli prerušené pre vojnu na Ukrajine, Macron avizoval už v decembri 2025. Začiatkom februára preto vyslal do Moskvy svojho emisára Emmanuela Bonna.

Čo som dosiahol? Potvrdenie, že Rusko teraz nechce mier. Ale hlavne sme obnovili tieto diskusné kanály na technickej úrovni,“ vysvetlil Macron v rozhovore, ktorý v utorok zverejnili viaceré európske médiá vrátane Le Monde.

Macron spresnil, že do týchto rokovaní chce zapojiť aj

európskych partnerov. Podľa neho by rozhovory s Putinom mali byť bez priveľkého počtu účastníkov, s jasne definovaným mandátom a za účasti ľudí, ktorí majú rozhodovaciu právomoc.

Francúzsky prezident opäť zdôraznil, že tento dialóg nesmie byť delegovaný na Spojené štáty. „Naša geografická situácia sa nezmení. Či sa nám to páči alebo nie, Rusko tu bude aj zajtra a je priamo na našich hraniciach,“ objasnil.

Pripomenul zároveň, že keď Moskva a Kyjev dosiahnu mier, bude potrebné v Európe vybudovať novú bezpečnostnú architektúru, ktorá zahrnie aj Rusko. „Je preto dôležité, aby sme obnovili európsky dialóg s Rusmi spôsobom, ktorý je dobre premyslený – bez naivity, bez vyvíjania tlaku na Ukrajinu, a zároveň tak, aby sme neboli závislí od tretích strán pri tomto dialógu,“ uviedol Macron.

V rozhovore, ktorý bol v utorok zverejnený vo viacerých európskych novinách vrátane Le Monde, The Economist a Süddeutsche Zeitung, Macron vyzval Európu, aby sa pripravila na ďalšie napätie vo vzťahoch s USA a využila príležitosti na posilnenie hospodárskej a globálnej pozície Únie.

Nedávnu kauzu s Grónskom označil Macron za „budíček“ a varoval pred rastúcou závislosťou EÚ od americkej politiky a hrozbami voči strategickým sektorom, ako sú digitálne technológie, lieková politika či obrana. Šéf Elyzejského paláca zdôraznil potrebu koordinovanej európskej stratégie s „európskou preferenciou“ pre kľúčové odvetvia, vrátane čistých technológií, chemického a automobilového priemyslu či ocele, pričom odmietol protekcionizmus voči zahraničným výrobcom.

Francúzsky a ruský prezident sa naposledy rozprávali v júli 2025 - bol to ich prvý telefonát za viac ako dva a pol roka. V roku 2022 sa Macron v sérii telefonátov pokúšal varovať Putina pred vojnou na Ukrajine a začiatkom toho istého roka dokonca osobne vycestoval do Moskvy. Po invázii ruskej armády Macron s Putinom udržiaval telefonický kontakt do septembra 2022.

Zdroj: Info.sk, TASR
