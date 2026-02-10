  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 10.2.2026Meniny má Gabriela
Bratislava

SPPK: Koniec cukrovaru spôsobí nárast negatívneho salda SR v agrokomoditách

  • DNES - 11:12
  • Bratislava
SPPK: Koniec cukrovaru spôsobí nárast negatívneho salda SR v agrokomoditách

Ukončenie výroby cukru v spoločnosti Považský cukor spôsobí zvýšenie negatívneho salda zahranično-obchodnej bilancie Slovenska, ako aj stratu sebestačnosti SR v cukre.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš za účasti predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Róberta Kovácsa.

Zatvorením czukrovaru podľa Gajdoša prichádzajú pestovatelia o svojho odberateľa cukrovej repy. „Okolo 120 pestovateľov dodávalo cukrovú repu do tohto zaniknutého cukrovaru, ktorí hospodárili na výmere okolo 8200 hektárov. To znamená, že sa nám zvýši saldo zahraničného obchodu v rámci SR. Za január až október minulého roku to saldo predstavuje hodnotu okolo 2,4 miliardy eur a bohužiaľ, oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zvýšilo o 38 miliónov eur. Teraz môžeme s istotou povedať, že sa opäť zvýšilo o niekoľko desiatok miliónov eur,“ priblížil Gajdoš.

Bohužiaľ, musíme tiež konštatovať, že Slovensko bolo doteraz v prípade cukru, v jednej z mála komodít, sebestačné. A túto sebestačnosť strácame,“ upozornil predseda SPPK.

Slovenskí pestovatelia podľa Kovácsa budú od Považského cukru požadovať odškodnenie za ukončenie odberateľských vzťahov. „Včera (9. 2.) som podpísal list, kde sme konkretizovali, aká je predstava nášho odškodnenia,“ spresnil Kovács.

Ďalším následkom ukončenia výroby cukru v Považskom cukre podľa Kovácsa je to, že im ostanú jednoúčelové stroje, ktoré sa dajú použiť len na pestovanie cukrovej repy. Tie by im podľa neho mohol majiteľ cukrovaru v Trenčianskej Teplej pomôcť predať v zahraničí, napríklad v Poľsku, Nemecku, Švédsku, či Dánsku.

Pestovatelia cukrovej repy podľa neho požiadali o možnosť presunu časti pestovateľských plôch pre cukrovar v Seredi. „Vyzerá to tak, že bude pozitívna odpoveď, nejaké množstvo plôch, ktoré boli v Považskom cukre, sa pravdepodobne dokáže presunúť do Serede, takže nebude to strata 50 % sebestačnosti. Myslím, že dosah na zahraničný obchod SR bude až 50 miliónov eur. Možno nie v tomto roku, keď tie ceny (cukru) sú trošku nižšie, ale o rok, o dva, to bude 50 miliónov eur určite,“ dodal Kovács.

Väčšinový vlastník cukrovaru, nemecká spoločnosť Nordzucker Group, 5. februára informoval, že v spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy. Spoločnosť bude pokračovať a rozširovať svoje aktivity ako obchodné a logistické centrum zásobujúce domáci trh a ďalšie trhy juhovýchodnej Európy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zastavme korupciu: Vyše 20.000 občanov žiada zastavenie katastrálnej novely

Zastavme korupciu: Vyše 20.000 občanov žiada zastavenie katastrálnej novely

DNES - 11:07Ekonomické

Viac ako 20.000 občanov podpísalo výzvu, v ktorej žiadajú poslancov Národnej rady SR, aby odmietli vládnu novelu zákona o katastri nehnuteľností.

Peter Kažimír: Nateraz sa na očakávaniach inflácie a rastu ekonomiky nič nemení

Peter Kažimír: Nateraz sa na očakávaniach inflácie a rastu ekonomiky nič nemení

VČERA - 17:58Ekonomické

Minulotýždňové rozhodnutie Európskej centrálnej banky nemeniť výšku základných úrokových sadzieb nebolo žiadnym prekvapením.

Leyenová vytýčila päť hlavných okruhov, pomáhajúcich rozvoju európskej ekonomiky

Leyenová vytýčila päť hlavných okruhov, pomáhajúcich rozvoju európskej ekonomiky

VČERA - 17:25Ekonomické

List, ktorý zaslala Ursula von der Leyenová lídrom členských krajín, označila za príspevok k neformálnemu samitu Európskej únie o konkurencieschopnosti z 12. februára a tiež k marcovému zasadnutiu Európskej rady.

Vosveteit.sk
Google ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj AndroidGoogle ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj Android
Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?
Rusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciuRusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciu
Android sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohyAndroid sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohy
Inštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiťInštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiť
YouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesníYouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesní
AirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť bojAirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť boj
Len pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchovLen pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchov
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleliCelé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP