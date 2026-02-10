  • Články
Bratislava

Zastavme korupciu: Vyše 20.000 občanov žiada zastavenie katastrálnej novely

  DNES - 11:07
  Bratislava
Viac ako 20.000 občanov podpísalo výzvu, v ktorej žiadajú poslancov Národnej rady (NR) SR, aby odmietli vládnu novelu zákona o katastri nehnuteľností.

Do parlamentu ju v utorok doručili predstavitelia Nadácie Zastavme korupciu. Poslanci majú o návrhu rokovať v prvom čítaní na aktuálnej schôdzi.

Vláda sa novelou podľa nadácie pod rúškom modernizácie snaží presadiť zmeny, ktoré fakticky znemožnia investigatívnu prácu novinárov a protikorupčných organizácií. Za najkritickejší bod označila zákaz používať údaje z katastra na „vyhodnocovanie majetkových pomerov osôb“, za ktorého porušenie hrozia pokuty do výšky 50.000 eur. Ak by novela prešla, akékoľvek porovnanie luxusnej nehnuteľnosti politika s jeho oficiálnym majetkovým priznaním by sa stalo nezákonným konaním, upozornila nadácia.

Viac ako 20.000 podpisov za pár dní je jasným signálom, že ľudia odmietajú návrat do éry netransparentnosti. Verejnosť má právo vedieť, či majetky mocných korešpondujú s ich legálnymi príjmami. Táto novela robí politikov nedotknuteľnými,“ argumentovala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Pripomenula, že okrem vysokých pokút novela zavádza povinnú autentifikáciu cez eID pre každého používateľa katastrálneho portálu. Štát tak získa presný zoznam osôb, ktoré sa zaujímajú o majetky konkrétnych funkcionárov, čo nadácia vníma ako nástroj na zastrašovanie.

Signatári výzvy apelujú na poslancov NR SR, aby pri hlasovaní o vládnom návrhu uprednostnili ochranu demokratických princípov pred ochranou súkromia vyvolených. „Transparentnosť katastra nie je šikanovanie, je to základný nástroj proti korupcii. Ak si občan nebude môcť overiť majetky verejných činiteľov, legitimizujeme tým klientelizmus a nelegálne obohacovanie sa,“ vyhlásil právnik nadácie Ľubomír Daňko.

Nadácia zároveň avizovala, že v prípade schválenia novely v súčasnom znení je pripravená podniknúť ďalšie právne kroky. A to vrátane podnetu na Ústavný súd (ÚS) SR, keďže navrhované obmedzenia podľa nej zasahujú do práva na informácie garantovaného ústavou.

Zdroj: Info.sk, TASR
