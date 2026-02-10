Lístok na vlak si cez aplikáciu nekúpite, ZSSK hlási výpadok
- DNES - 11:02
- Bratislava
Ako postupovať pri cestovaní vlakom?
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súčasnosti eviduje výpadok svojich online predajných systémov v aplikácii IDeme vlakom. ZSSK o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že lístok na vlak je možné si kúpiť bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu.
ZSSK sa v poslednom čase na online predaj lístkov spolieha čoraz viac. Aj preto pristúpila k optimalizácii predaja na staniciach, vyhodnocuje efektivitu jednotlivých predajných miest a najmenej vyťažené pokladnice, ktoré sú z dlhodobého hľadiska ekonomicky neudržateľné, postupne redukuje. Za nákup lístka v pokladnici si ZSSK účtuje poplatok jedno euro alebo tri eurá za nákup u vlakového personálu.
