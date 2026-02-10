  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 10.2.2026Meniny má Gabriela
Bratislava

Lístok na vlak si cez aplikáciu nekúpite, ZSSK hlási výpadok

  • DNES - 11:02
  • Bratislava
Lístok na vlak si cez aplikáciu nekúpite, ZSSK hlási výpadok

Ako postupovať pri cestovaní vlakom?

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súčasnosti eviduje výpadok svojich online predajných systémov v aplikácii IDeme vlakom. ZSSK o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že lístok na vlak je možné si kúpiť bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu.

ZSSK sa v poslednom čase na online predaj lístkov spolieha čoraz viac. Aj preto pristúpila k optimalizácii predaja na staniciach, vyhodnocuje efektivitu jednotlivých predajných miest a najmenej vyťažené pokladnice, ktoré sú z dlhodobého hľadiska ekonomicky neudržateľné, postupne redukuje. Za nákup lístka v pokladnici si ZSSK účtuje poplatok jedno euro alebo tri eurá za nákup u vlakového personálu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SPPK: Koniec cukrovaru spôsobí nárast negatívneho salda SR v agrokomoditách

SPPK: Koniec cukrovaru spôsobí nárast negatívneho salda SR v agrokomoditách

DNES - 11:12Ekonomické

Ukončenie výroby cukru v spoločnosti Považský cukor spôsobí zvýšenie negatívneho salda zahranično-obchodnej bilancie Slovenska, ako aj stratu sebestačnosti SR v cukre.

Zastavme korupciu: Vyše 20.000 občanov žiada zastavenie katastrálnej novely

Zastavme korupciu: Vyše 20.000 občanov žiada zastavenie katastrálnej novely

DNES - 11:07Ekonomické

Viac ako 20.000 občanov podpísalo výzvu, v ktorej žiadajú poslancov Národnej rady SR, aby odmietli vládnu novelu zákona o katastri nehnuteľností.

Peter Kažimír: Nateraz sa na očakávaniach inflácie a rastu ekonomiky nič nemení

Peter Kažimír: Nateraz sa na očakávaniach inflácie a rastu ekonomiky nič nemení

VČERA - 17:58Ekonomické

Minulotýždňové rozhodnutie Európskej centrálnej banky nemeniť výšku základných úrokových sadzieb nebolo žiadnym prekvapením.

Leyenová vytýčila päť hlavných okruhov, pomáhajúcich rozvoju európskej ekonomiky

Leyenová vytýčila päť hlavných okruhov, pomáhajúcich rozvoju európskej ekonomiky

VČERA - 17:25Ekonomické

List, ktorý zaslala Ursula von der Leyenová lídrom členských krajín, označila za príspevok k neformálnemu samitu Európskej únie o konkurencieschopnosti z 12. februára a tiež k marcovému zasadnutiu Európskej rady.

Vosveteit.sk
Google ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj AndroidGoogle ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj Android
Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?
Rusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciuRusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciu
Android sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohyAndroid sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohy
Inštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiťInštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiť
YouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesníYouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesní
AirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť bojAirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť boj
Len pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchovLen pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchov
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleliCelé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP