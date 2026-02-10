  • Články
Macron varuje pred napätím s USA: EÚ si musí posilniť moc a vplyv

  • DNES - 9:45
  • Paríž
Európa by sa mala pripraviť na ďalšie strety s USA, varuje Macron.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron je presvedčený, že Európa by sa mala pripraviť na ďalšie strety s USA a vnímať nedávnu kauzu s Grónskom ako „budíček“ a príležitosť na presadenie dlho odkladaných hospodárskych reforiem a posilnenie globálnej moci spoločenstva.

V rozhovoroch publikovaných v utorok vo viacerých európskych novinách vrátane Le Monde, The Economist a Süddeutsche Zeitung Macron povedal, že Európa by si nemala zamieňať útlm napätia vo vzťahoch s Washingtonom za trvalý posun - napriek zdanlivému ukončeniu sporov o Grónsko, obchod a technológie.

Sú tu hrozby a zastrašovanie. A potom zrazu Washington ustúpi. A my si myslíme, že je koniec. Ale neverte tomu ani na sekundu. Každý deň sú tu hrozby voči farmaceutickým spoločnostiam, digitálnym technológiám...“ upozornil Macron.

Keď dôjde k jasnému aktu agresie, myslím si, že by sme sa nemali poddať ani sa snažiť dosiahnuť urovnanie. Túto stratégiu sme skúšali už mesiace. Nefunguje. Ale predovšetkým strategicky vedie Európu k zvýšeniu jej závislosti“ konštatoval Macron, pričom uviedol, že administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa je „otvorene protieurópska“ a snaží sa o „rozpad“ EÚ.

USA na nás v nasledujúcich mesiacoch – to je isté – zaútočia pre digitálnu reguláciu,“ dodal Macron a varoval pred potenciálnymi dovoznými clami zo strany USA, ak by EÚ použila svoj zákon o digitálnych službách na kontrolu technologických spoločností.

Macron vyzval aj na koordinovanú európsku reakciu na „ochranu nášho priemyslu“ s „európskou preferenciou“ pre „určité strategické sektory, ako sú čisté technológie, chemikálie, oceľ, automobilový priemysel a obrana; inak budú Európania odsunutí na vedľajšiu koľaj“.

Nejde o protekcionizmus, ale o konzistentnosť, čo znamená, že našim výrobcom nenariaďujeme pravidlá, ktoré neurčujeme neeurópskym dovozcom,“ doplnil Macron. Denník Le Parisien v tejto súvislosti podotkol, že ide o návrh, ktorý Macron presadzuje dlhodobo a ku ktorému Európska komisia v pondelok predložila podobné návrhy.

Francúzsky prezident zopakoval aj svoju výzvu na nové pôžičky, ako sú eurobondy, s argumentom, že by to EÚ umožnilo spoločne investovať vo veľkom rozsahu - najmä do ekologickej transformácie, umelej inteligencie a kvantových technológií, vyhnúť sa tak zaostávaniu a spochybniť hegemóniu amerického dolára. Ide o oblasť, ktorú Francúzsko obhajuje už roky, ale ktorú ostatné krajiny vrátane Nemecka dôsledne odmietajú a robia len zriedkavé výnimky, napr. v boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, objasnil Le Monde.

Lídri EÚ sa vo štvrtok stretnú v Bruseli na summite, kde budú diskutovať o opatreniach na posilnenie hospodárstva EÚ a o zvýšení jej konkurencieschopnosti na globálnej scéne, najmä voči USA a Číne.

Zdroj: Info.sk, TASR
