Vo veku 101 rokov zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Vo veku 101 rokov zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

O jeho úmrtí informuje na sociálnej sieti Ústredný zväz židovských náboženských obcí (ÚZ ŽNO) v SR.

V noci na utorok zomrel vo veku 101 rokov Otto Šimko, jeden z posledných žijúcich priamych svedkov holokaustu a účastník Slovenského národného povstania (SNP).

Vyhol sa deportácii a zúčastnil sa SNP

Otto Šimko bol hlasom pamäte - nielen tých, ktorí holokaust prežili, ale aj pre ďalšie generácie, aby sa hrôzy minulosti nikdy nezopakovali. Nikdy neuhol pred nikým a pred ničím, preto vzbudzoval rešpekt a obavy nečestných ľudí,“ uviedol ÚZ ŽNO na stránke Židia na Slovensku.

Pripomenul osud zosnulého rodáka z Topoľčian, ktorému sa počas druhej svetovej vojny podarilo prostredníctvom falošných dokumentov a nezištnej pomoci vyhnúť deportácii do vyhladzovacích táborov. V auguste 1944 sa Šimko aktívne zapojil do boja proti fašizmu ako člen 9. liptovského partizánskeho oddielu. Po vojne absolvoval štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave a venoval sa práci ako právnik, novinár a redaktor.

Jeho život bol dôkazom vytrvalosti, odvahy a neochvejnej ľudskej dôstojnosti v časoch, keď bolo ľudské právo a sloboda najviac ohrozené,“ zdôraznil ÚZ ŽNO.

Zdroj: Info.sk, TASR
