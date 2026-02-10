Vo veku 101 rokov zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko
O jeho úmrtí informuje na sociálnej sieti Ústredný zväz židovských náboženských obcí (ÚZ ŽNO) v SR.
V noci na utorok zomrel vo veku 101 rokov Otto Šimko, jeden z posledných žijúcich priamych svedkov holokaustu a účastník Slovenského národného povstania (SNP).
Vyhol sa deportácii a zúčastnil sa SNP
„Otto Šimko bol hlasom pamäte - nielen tých, ktorí holokaust prežili, ale aj pre ďalšie generácie, aby sa hrôzy minulosti nikdy nezopakovali. Nikdy neuhol pred nikým a pred ničím, preto vzbudzoval rešpekt a obavy nečestných ľudí,“ uviedol ÚZ ŽNO na stránke Židia na Slovensku.
Pripomenul osud zosnulého rodáka z Topoľčian, ktorému sa počas druhej svetovej vojny podarilo prostredníctvom falošných dokumentov a nezištnej pomoci vyhnúť deportácii do vyhladzovacích táborov. V auguste 1944 sa Šimko aktívne zapojil do boja proti fašizmu ako člen 9. liptovského partizánskeho oddielu. Po vojne absolvoval štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave a venoval sa práci ako právnik, novinár a redaktor.
„Jeho život bol dôkazom vytrvalosti, odvahy a neochvejnej ľudskej dôstojnosti v časoch, keď bolo ľudské právo a sloboda najviac ohrozené,“ zdôraznil ÚZ ŽNO.
