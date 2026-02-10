Generálna prokuratúra podala správnu žalobu v prípade preloženia policajta
V prípade preloženia policajta P. J. z Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach podala Generálna prokuratúra (GP) SR správnu žalobu na Správnom súde v Bratislave. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti.
Šéf prokuratúry v januári informoval, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevyhovel v tomto prípade protestu generálneho prokurátora. Podľa Žilinku nebolo odstránené zistené porušenie zákona spočívajúce vo vydaní personálneho rozkazu bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Hovorca Ministerstva vnútra SR pre TASR v reakcii uviedol, že posúdenie zákonnosti postupu bude predmetom konania pred správnym súdom.
Za nezákonné preloženie policajta z ÚIS do Levíc dostal rezort vnútra v minulosti od ÚOO pokutu 6000 eur. Celkovo za porušenie zákona a nekonzultovanie personálnych opatrení v polícii s ÚOO dostal už desaťtisícové pokuty.
Vo veku 101 rokov zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko
O jeho úmrtí informuje na sociálnej sieti Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR.
SR v globálnom rebríčku vnímania korupcie medziročne klesla o dve miesta
Slovensko sa v globálnom rebríčku vnímania korupcie umiestnilo na 61. mieste zo 182 krajín. Medziročne kleslo o dve miesta.
Z trhu sťahujú výrobok pre najmenších, môže ohroziť zdravie
Hračka pre deti môže ohroziť zdravie. Výrobok odporúčajú ďalej nepoužívať.
Otepľovanie na Slovensku nekončí. Meteorológovia: Pripravte sa na +15 stupňov
Príliv teplého vzduchu na Slovensko sa nekončí. Meteorológovia informujú, kedy možno očakávať teploty okolo 10 až 15 stupňov.