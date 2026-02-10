  • Články
Bratislava

Generálna prokuratúra podala správnu žalobu v prípade preloženia policajta

  Bratislava
V prípade preloženia policajta P. J. z Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach podala Generálna prokuratúra (GP) SR správnu žalobu na Správnom súde v Bratislave. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti.

Šéf prokuratúry v januári informoval, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevyhovel v tomto prípade protestu generálneho prokurátora. Podľa Žilinku nebolo odstránené zistené porušenie zákona spočívajúce vo vydaní personálneho rozkazu bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Hovorca Ministerstva vnútra SR pre TASR v reakcii uviedol, že posúdenie zákonnosti postupu bude predmetom konania pred správnym súdom.

Za nezákonné preloženie policajta z ÚIS do Levíc dostal rezort vnútra v minulosti od ÚOO pokutu 6000 eur. Celkovo za porušenie zákona a nekonzultovanie personálnych opatrení v polícii s ÚOO dostal už desaťtisícové pokuty.

Zdroj: Info.sk, TASR
