Trump pohrozil Kanade, že zablokuje otvorenie nového mosta medzi oboma krajinami
- DNES - 8:40
- Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil, že zastaví otvorenie rozostavaného mosta medzi Spojenými štátmi a Kanadou.
USA by podľa šéfa Bieleho domu mali vlastniť „aspoň polovicu“ tohto Medzinárodného mosta Gordieho Howea spájajúceho kanadskú provinciu Ontário s americkým štátom Michigan. TASR o tom informuje podľa správy agentúru AFP.
Most je pomenovaný po nebohom kanadskej hokejovej legende Gordiem Howeovi. Práce na stavbe v hodnote 4,7 miliardy dolárov sa začali v roku 2018. Otvorenie je naplánované na tento rok.
„Nedovolím otvorenie tohto mostu kým Spojené štáty nebudú plne odškodnené za všetko, čo sme im (Kanaďanom) dali a tiež, čo je dôležité, kým Kanada nebude zaobchádzať s USA spravodlivo a s rešpektom, ktorý si zaslúžime,“ napísal americký prezident na svojej platforme Truth Social. „IHNEĎ začneme rokovať,“ dodal.
Trump tvrdí, že Ottawa vlastí kanadskú aj americkú stranu tohto mosta a vyjadril nespokojnosť s tým, že pri jeho výstavbe nepoužili „prakticky“ žiadne americké materiály.
Na základe informačného listu úradu, pod ktorý patrí spomínaný most na trase medzi Detroitom a Windsorom, financovala jeho výstavbu len Kanada. Most bude patriť vláde Kanady a americkému štátu Michigan.
„A teraz, okrem všetkého ostatného, chce (kanadský) premiér (Mark) Carney uzavrieť dohodu s Čínou - ktorá Kanadu zožerie zaživa. My dostaneme len zvyšky,“ uviedol Trump.
Americký prezident v januári vyhlásil, že uvalí 100-percentné clá na severného suseda, v prípade, že uzavrie obchodnú dohodu s Pekingom. Vyjadril sa tak po tom, čo kanadský premiér Mark Carney navštívil Čínu, s ktorej predstaviteľmi uzavrel predbežnú dohodu.
AFP konštatuje, že Trump od svojho návratu do prezidentského úradu v januári 2025 opakovane vyvoláva konflikt s Kanadou. V minulosti viackrát tvrdil, že by sa mala stať 51. americkým štátom a uvalil clá na tovar dovážaný spoza severnej hranice.
Trump minulý mesiac stiahol pozvánku pre kanadského premiéra, aby sa pridal k jeho novovytvorenej Rade mieru. Urobil tak po prejave Carneyho na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, kde premiér hovoril o „rozpade“ v globálnom poriadku vedenom USA.
