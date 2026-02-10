SR v globálnom rebríčku vnímania korupcie medziročne klesla o dve miesta
Slovensko sa v globálnom rebríčku vnímania korupcie (CPI) umiestnilo na 61. mieste zo 182 krajín. Medziročne kleslo o dve miesta. Zo 100 možných bodov získalo 48. Platí pritom, že čím vyššie skóre, tým je v krajine menej korupcie. TASR o tom informoval riaditeľ Transparency International Slovensko (TIS) Michal Piško.
Rebríček zostavuje centrála Transparency International z indexov nezávislých inštitúcií mapujúcich jeden až dva roky dozadu. „Slovenska sa týkalo deväť indexov, medziročne sme sa zhoršili v piatich,“ priblížil Piško. Minulý rok sa SR umiestnila na 59. mieste spomedzi 180 krajín a získala 49 bodov.
Rozdiel medzi Slovenskom a priemerom Európskej únie v rebríčku je 14 bodov (48 oproti 62). Horšie sú v súčasnosti na tom štyri krajiny EÚ - Chorvátsko (63. miesto), Rumunsko (70. miesto), Bulharsko (84. miesto) a Maďarsko (84. miesto).
Medzi krajinami s najmenej pociťovanou korupciou na svete sú opäť Dánsko so skóre 89 bodov, Fínsko (88) a Singapur (84). Na chvoste zostávajú Južný Sudán a Somálsko (zdieľaná 181. pozícia) a Venezuela (180. miesto). Z európskych štátov sa najhoršie umiestnilo Rusko (157. miesto), s korupciou sa stále borí aj Ukrajina (104. miesto).
Z postkomunistických krajín sa dlhodobo najvyššie drží Estónsko, ktoré figuruje v súčasnosti na 12. pozícii na svete. Z Vyšehradskej štvorky sú pred Slovenskom Česko, ktoré sa medziročne posunulo zo 46. na 39. pozíciu a Poľsko na 52. mieste. V rámci EÚ sa k dlhodobo poslednému Maďarsku (84. miesto) pridružilo vlani aj Bulharsko s rovnakým skóre.
Index vnímania korupcie zostavuje organizácia už od roku 1995, súčasné výsledky sú medziročne porovnateľné od roku 2012. Rebríček sa počíta z výsledkov krajín v 13 rôznych indexoch nezávislých inštitúcií vrátane Svetovej banky, Svetového ekonomického fóra, ale aj konzultačných spoločností a think-tankov.
Z trhu sťahujú výrobok pre najmenších, môže ohroziť zdravie
Hračka pre deti môže ohroziť zdravie. Výrobok odporúčajú ďalej nepoužívať.
Otepľovanie na Slovensku nekončí. Meteorológovia: Pripravte sa na +15 stupňov
Príliv teplého vzduchu na Slovensko sa nekončí. Meteorológovia informujú, kedy možno očakávať teploty okolo 10 až 15 stupňov.
Najvyšší súd zamietol sťažnosť obhajoby proti prijatiu obžaloby v kauze Očistec
Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť obhajoby proti vlaňajšiemu prijatiu obžaloby Špecializovaným trestným súdom v kauze Očistec.
Enviro: MŽP trvá na opodstatnenosti projektu vybudovania PVE Málinec - Látky
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) aj naďalej trvá na opodstatnenosti projektu vybudovania prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky.