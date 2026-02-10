  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 10.2.2026Meniny má Gabriela
Bratislava

SR v globálnom rebríčku vnímania korupcie medziročne klesla o dve miesta

  • DNES - 7:12
  • Bratislava
SR v globálnom rebríčku vnímania korupcie medziročne klesla o dve miesta

Slovensko sa v globálnom rebríčku vnímania korupcie (CPI) umiestnilo na 61. mieste zo 182 krajín. Medziročne kleslo o dve miesta. Zo 100 možných bodov získalo 48. Platí pritom, že čím vyššie skóre, tým je v krajine menej korupcie. TASR o tom informoval riaditeľ Transparency International Slovensko (TIS) Michal Piško.

Rebríček zostavuje centrála Transparency International z indexov nezávislých inštitúcií mapujúcich jeden až dva roky dozadu. „Slovenska sa týkalo deväť indexov, medziročne sme sa zhoršili v piatich,“ priblížil Piško. Minulý rok sa SR umiestnila na 59. mieste spomedzi 180 krajín a získala 49 bodov.

Rozdiel medzi Slovenskom a priemerom Európskej únie v rebríčku je 14 bodov (48 oproti 62). Horšie sú v súčasnosti na tom štyri krajiny EÚ - Chorvátsko (63. miesto), Rumunsko (70. miesto), Bulharsko (84. miesto) a Maďarsko (84. miesto).

Medzi krajinami s najmenej pociťovanou korupciou na svete sú opäť Dánsko so skóre 89 bodov, Fínsko (88) a Singapur (84). Na chvoste zostávajú Južný Sudán a Somálsko (zdieľaná 181. pozícia) a Venezuela (180. miesto). Z európskych štátov sa najhoršie umiestnilo Rusko (157. miesto), s korupciou sa stále borí aj Ukrajina (104. miesto).

Z postkomunistických krajín sa dlhodobo najvyššie drží Estónsko, ktoré figuruje v súčasnosti na 12. pozícii na svete. Z Vyšehradskej štvorky sú pred Slovenskom Česko, ktoré sa medziročne posunulo zo 46. na 39. pozíciu a Poľsko na 52. mieste. V rámci EÚ sa k dlhodobo poslednému Maďarsku (84. miesto) pridružilo vlani aj Bulharsko s rovnakým skóre.

Index vnímania korupcie zostavuje organizácia už od roku 1995, súčasné výsledky sú medziročne porovnateľné od roku 2012. Rebríček sa počíta z výsledkov krajín v 13 rôznych indexoch nezávislých inštitúcií vrátane Svetovej banky, Svetového ekonomického fóra, ale aj konzultačných spoločností a think-tankov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Z trhu sťahujú výrobok pre najmenších, môže ohroziť zdravie

Z trhu sťahujú výrobok pre najmenších, môže ohroziť zdravie

VČERA - 19:59Domáce

Hračka pre deti môže ohroziť zdravie. Výrobok odporúčajú ďalej nepoužívať.

Otepľovanie na Slovensku nekončí. Meteorológovia: Pripravte sa na +15 stupňov

Otepľovanie na Slovensku nekončí. Meteorológovia: Pripravte sa na +15 stupňov

VČERA - 19:00Domáce

Príliv teplého vzduchu na Slovensko sa nekončí. Meteorológovia informujú, kedy možno očakávať teploty okolo 10 až 15 stupňov.

Najvyšší súd zamietol sťažnosť obhajoby proti prijatiu obžaloby v kauze Očistec

Najvyšší súd zamietol sťažnosť obhajoby proti prijatiu obžaloby v kauze Očistec

VČERA - 18:52Domáce

Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť obhajoby proti vlaňajšiemu prijatiu obžaloby Špecializovaným trestným súdom v kauze Očistec.

Enviro: MŽP trvá na opodstatnenosti projektu vybudovania PVE Málinec - Látky

Enviro: MŽP trvá na opodstatnenosti projektu vybudovania PVE Málinec - Látky

VČERA - 17:50Domáce

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) aj naďalej trvá na opodstatnenosti projektu vybudovania prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky.

Vosveteit.sk
Google ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj AndroidGoogle ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj Android
Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?
Rusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciuRusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciu
Android sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohyAndroid sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohy
Inštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiťInštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiť
YouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesníYouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesní
AirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť bojAirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť boj
Len pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchovLen pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchov
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleliCelé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP