Politico: Trump sa v apríli stretne v Pekingu so Si Ťin-pchingom
- DNES - 6:48
- Washington
Šéf Bieleho domu Donald Trump počas prvého aprílového týždňa odcestuje do Pekingu na stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, napísal v pondelok magazín Politico s odvolaním sa na tri anonymné zdroje, píše TASR.
Trump sa podľa Politica rozhodol navštíviť Peking po októbrovom stretnutí s čínskym prezidentom v juhokórejskom meste Kjongdžu na okraji summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Presný dátum ich ďalšej schôdzky zatiaľ Biely dom neoznámil.
Podľa zdroja Politica nebol dosiaľ stanovený presný harmonogram návštevy. O stretnutí však zrejme lídri diskutovali počas minulotýždňového telefonátu. Témami boli tiež obchod či ozbrojené konflikty vo svete. Trump uviedol, že s čínskym prezidentom hovoril aj o Taiwane.
„Prezident Si zdôraznil, že otázka Taiwanu je najdôležitejším problémom vo vzťahoch medzi Čínou a USA. Taiwan je územie Číny. Čína musí chrániť svoju vlastnú suverenitu a územnú celistvosť a nikdy nedovolí, aby sa Taiwan oddelil. USA musia k otázke predaja zbraní Taiwanu pristupovať s rozvahou,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničia.
Čína kritizovala krok USA schváliť Taiwanu v decembri predaj zbraní v hodnote 11 miliárd dolárov. Peking v rovnakom mesiaci usporiadal dvojdňové vojenské cvičenie s ostrou streľbou, ktorého cieľom malo byť simulovať prekvapivý útok na ostrov.
Aprílové stretnutie prezidentov Číny a USA by mohlo byť prvým zo štyroch tento rok. Podľa vyhlásenia amerického ministra financií Scotta Bessenta plánuje Si v lete navštíviť Spojené štáty, stretnúť by sa mohli aj na summite G20 v Miami a na ďalšom summite APEC v čínskom Šen-čene.
Príčinou smrti herečky Catherine O'Harovej bola krvná zrazenina v pľúcach
Kanadsko-americká herečka a komička Catherine O'Harová podľa úmrtného listu zomrela na následky krvnej zrazeniny v pľúcach. Liečila sa však aj na rakovinu konečníka.
Americký minister zahraničia Marco Rubio v nedeľu navštívi SR
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu 15. februára po konci Mníchovskej bezpečnostnej konferencie navštívi SR. Z Bratislavy následne odcestuje do Maďarska.
Británia: Šéf škótskych labouristov vyzval Starmera odstúpiť z postu premiéra
Šéf Škótskej labouristickej strany, ktorá je odnožou britskej Labouristickej strany, vyzval Keira Starmera odstúpiť z funkcie pre kauzu okolo vymenovania Petera Mandelsona za veľvyslanca Spojeného kráľovstva v USA.
Air Canada pozastavila lety na Kubu pre nedostatok paliva na tamojších letiskách
Letecká spoločnosť Air Canada oznámila, že od pondelka pozastavuje lety na Kubu z dôvodu nedostatočných záruk týkajúcich sa dodávok paliva na letiskách v tejto ostrovnej krajine.