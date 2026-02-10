  • Články
Politico: Trump sa v apríli stretne v Pekingu so Si Ťin-pchingom

  • DNES - 6:48
  • Washington
Šéf Bieleho domu Donald Trump počas prvého aprílového týždňa odcestuje do Pekingu na stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, napísal v pondelok magazín Politico s odvolaním sa na tri anonymné zdroje, píše TASR.

Trump sa podľa Politica rozhodol navštíviť Peking po októbrovom stretnutí s čínskym prezidentom v juhokórejskom meste Kjongdžu na okraji summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Presný dátum ich ďalšej schôdzky zatiaľ Biely dom neoznámil.

Podľa zdroja Politica nebol dosiaľ stanovený presný harmonogram návštevy. O stretnutí však zrejme lídri diskutovali počas minulotýždňového telefonátu. Témami boli tiež obchod či ozbrojené konflikty vo svete. Trump uviedol, že s čínskym prezidentom hovoril aj o Taiwane.

Prezident Si zdôraznil, že otázka Taiwanu je najdôležitejším problémom vo vzťahoch medzi Čínou a USA. Taiwan je územie Číny. Čína musí chrániť svoju vlastnú suverenitu a územnú celistvosť a nikdy nedovolí, aby sa Taiwan oddelil. USA musia k otázke predaja zbraní Taiwanu pristupovať s rozvahou,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničia.

Čína kritizovala krok USA schváliť Taiwanu v decembri predaj zbraní v hodnote 11 miliárd dolárov. Peking v rovnakom mesiaci usporiadal dvojdňové vojenské cvičenie s ostrou streľbou, ktorého cieľom malo byť simulovať prekvapivý útok na ostrov.

Aprílové stretnutie prezidentov Číny a USA by mohlo byť prvým zo štyroch tento rok. Podľa vyhlásenia amerického ministra financií Scotta Bessenta plánuje Si v lete navštíviť Spojené štáty, stretnúť by sa mohli aj na summite G20 v Miami a na ďalšom summite APEC v čínskom Šen-čene.

Zdroj: Info.sk, TASR
