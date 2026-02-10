  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 10.2.2026Meniny má Gabriela
Bratislava

Príčinou smrti herečky Catherine O'Harovej bola krvná zrazenina v pľúcach

  • DNES - 5:56
  • Los Angeles
Príčinou smrti herečky Catherine O'Harovej bola krvná zrazenina v pľúcach

Kanadsko-americká herečka a komička Catherine O'Harová podľa úmrtného listu zomrela na následky krvnej zrazeniny v pľúcach. Liečila sa však aj na rakovinu konečníka.

O'Harovú previezli do nemocnice v Santa Monice v štáte Kalifornia 30. januára po ťažkostiach s dýchaním. Lekári jej už nedokázali pomôcť a krátko na to ju vyhlásili za mŕtvu. Onkológ, ktorý herečkin úmrtný list podpísal, uviedol, že O'Harovú liečil od marca minulého roka a naposledy ju videl 27. januára.

Médiá s odvolaním sa na herečkinho manažéra informovali, že O'Harová zomrela vo veku 71 rokov po krátkej nešpecifikovanej chorobe. Podľa jej úmrtného listu šlo oficiálne o pľúcnu embóliu. Z dokumentu tiež vyplýva, že telo herečky bolo spopolnené.

O'Harová začala svoju komediálnu kariéru v 70. rokoch 20. storočia, keď pomáhala vytvoriť kanadskú skečovú show SCTV. Svoju prvú väčšiu úlohu na veľkom plátne získala v 80. rokoch vo filme Nič osobné s Donaldom Sutherlandom. V roku 1985 sa objavila v komédii Po úradných hodinách režiséra Martina Scorseseho.

O'Harová bola držiteľkou televíznej ceny Emmy a zahrala si aj v hororových komédiách Beetlejuice či v komediálnom seriáli Štúdio. Slovenské publikum si ju pamätá najmä ako matku Kevina McCallistera vo filmoch Sám doma.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Politico: Trump sa v apríli stretne v Pekingu so Si Ťin-pchingom

Politico: Trump sa v apríli stretne v Pekingu so Si Ťin-pchingom

DNES - 6:48Zahraničné

Šéf Bieleho domu Donald Trump počas prvého aprílového týždňa odcestuje do Pekingu na stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, napísal v pondelok magazín Politico s odvolaním sa na tri anonymné zdroje.

Americký minister zahraničia Marco Rubio v nedeľu navštívi SR

Americký minister zahraničia Marco Rubio v nedeľu navštívi SR

DNES - 5:45Zahraničné

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu 15. februára po konci Mníchovskej bezpečnostnej konferencie navštívi SR. Z Bratislavy následne odcestuje do Maďarska.

Británia: Šéf škótskych labouristov vyzval Starmera odstúpiť z postu premiéra

Británia: Šéf škótskych labouristov vyzval Starmera odstúpiť z postu premiéra

DNES - 5:41Zahraničné

Šéf Škótskej labouristickej strany, ktorá je odnožou britskej Labouristickej strany, vyzval Keira Starmera odstúpiť z funkcie pre kauzu okolo vymenovania Petera Mandelsona za veľvyslanca Spojeného kráľovstva v USA.

Air Canada pozastavila lety na Kubu pre nedostatok paliva na tamojších letiskách

Air Canada pozastavila lety na Kubu pre nedostatok paliva na tamojších letiskách

VČERA - 22:17Zahraničné

Letecká spoločnosť Air Canada oznámila, že od pondelka pozastavuje lety na Kubu z dôvodu nedostatočných záruk týkajúcich sa dodávok paliva na letiskách v tejto ostrovnej krajine.

Vosveteit.sk
Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?
Rusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciuRusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciu
Android sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohyAndroid sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohy
Inštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiťInštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiť
YouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesníYouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesní
AirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť bojAirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť boj
Len pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchovLen pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchov
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleliCelé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinouPrelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP