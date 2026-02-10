  • Články
Utorok, 10.2.2026
Bratislava

Británia: Šéf škótskych labouristov vyzval Starmera odstúpiť z postu premiéra

  • DNES - 5:41
  • Londýn
Británia: Šéf škótskych labouristov vyzval Starmera odstúpiť z postu premiéra

Šéf Škótskej labouristickej strany, ktorá je odnožou britskej Labouristickej strany, vyzval v pondelok premiéra Keira Starmera odstúpiť z funkcie pre kauzu okolo vymenovania Petera Mandelsona za veľvyslanca Spojeného kráľovstva v USA napriek jeho väzbám na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a magazínu Politico.

Mojou prvoradou prioritou a lojalitou je moja krajina - Škótsko. Odvádzanie pozornosti sa musí skončiť. Vedenie na Downing Street sa musí zmeniť,“ povedal šéf škótskych labouristov Anas Sarwar v pondelok novinárom v Glasgowe. Sarwar je dosiaľ je najvyššie postaveným labouristickým politikom, ktorý otvorene vyzval Starmera odstúpiť.

Situácia na Downing Street nie je dostatočne dobrá. Bolo tam príliš veľa chýb. Sľúbili, že budú iní, ale stalo sa toho príliš veľa. Nemôže to takto pokračovať,“ dodal šéf škótskych labouristov.

Britský premiér v dôsledku rozhodnutia vymenovať v roku 2024 Petera Mandelsona za veľvyslanca vo Washingtone napriek jeho vzťahu s Epsteinom čelí zatiaľ najväčšej politickej kríze za 18 mesiacov vo funkcii premiéra.

Od nedele kvôli kauze Starmerov tím opustili už dvaja jeho kľúčoví spolupracovníci - riaditeľ komunikačného odboru Tim Allan a šéf kancelárie premiéra Morgan McSweeney. Starmer v pondelok vyhlásil, že neplánuje odstúpiť a je plne sústredený na svoju prácu a ciele, ktoré chce dosiahnuť pri plnení svojho programu.

Mandelson vlani v septembri post veľvyslanca v Spojených štátoch opustil. Minulý týždeň odstúpil aj z funkcie člena hornej komory britského parlamentu - Snemovne lordov. V súvislosti s jeho kontaktmi s Epsteinom vyjadril ľútosť. Tvrdil, že veril informáciám o ňom, ktoré sa neskôr ukázali ako nepravdivé. O sexuálnych zločinoch, z ktorých bol Epstein podozrievaný, vraj nevedel. Priznal však, že sa dopustil chyby, keď s ním udržiaval kontakt po jeho prvom odsúdení.

Škandál okolo Epsteina sa dotkol aj britskej kráľovskej rodiny. Andrew Mountbatten-Windsor, brat kráľa Karola III., bol dlhoročným priateľom Epsteina a jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej, ktorú neskôr odsúdili za napomáhanie obchodovaniu s neplnoletými. V pondelok sa ku kauze prvýkrát vyjadrili britský princ William a jeho manželka Catherine. Nad odhaleniami vyslovili znepokojenie, ich myšlienky ale podľa hovorcu zostávajú sústredné na obete.

Zdroj: Info.sk, TASR
