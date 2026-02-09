  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 9.2.2026Meniny má Zdenko
Bratislava

Air Canada pozastavila lety na Kubu pre nedostatok paliva na tamojších letiskách

  • DNES - 22:17
  • Ottawa/Havana
Air Canada pozastavila lety na Kubu pre nedostatok paliva na tamojších letiskách

Letecká spoločnosť Air Canada oznámila, že od pondelka pozastavuje lety na Kubu z dôvodu nedostatočných záruk týkajúcich sa dodávok paliva na letiskách v tejto ostrovnej krajine.

Kuba v súčasnosti čelí veľmi vážnej energetickej kríze po tom, ako jej boli ukončené dodávky ropy z Venezuely, a tiež v dôsledku sankcií Spojených štátov, ktoré sa uvalením ciel vyhrážajú aj krajinám predávajúcim ropu Havane.

Air Canada vo svojom vyhlásení uviedla, že „letecké palivo nebude na letiskách ostrova od utorka komerčne dostupné“.

V nasledujúcich dňoch bude letecká spoločnosť prevádzkovať prázdne lety smerom na juh, aby vyzdvihla približne 3000 zákazníkov, ktorí sa už nachádzajú v destinácii, a vrátila ich domov,“ dodala kanadská národná letecká spoločnosť v stanovisku.

Air Canada tiež potvrdila, že väčšina jej zákazníkov, ktorí sa v súčasnosti na Kube nachádzajú, cestovala na ostrov v rámci dovolenkového balíka ponúkaného leteckou spoločnosťou.

Kuba, nachádzajúca sa len 150 kilometrov od pobrežia Floridy, obviňuje Trumpa zo snahy „udusiť“ jej ekonomiku, ktorá s výpadkami elektriny a nedostatkom paliva zápasí už roky. Podľa AFP Havane v dôsledku nedostatku ropy hrozí, že doslova upadne do tmy, keďže elektrárne bojujú s udržaním fungujúceho osvetlenia.

Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel uviedol, že jeho krajina je ochotná viesť rokovania so Spojenými štátmi, ale nie pod tlakom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
USA odovzdajú Európe dve veliteľské stanovištia NATO

USA odovzdajú Európe dve veliteľské stanovištia NATO

DNES - 21:09Zahraničné

Spojené štáty odovzdajú európskym dôstojníkom dve veliteľské stanovištia Severoatlantickej aliancie - v talianskom Neapole a v Norfolku v americkom štáte Virgínia.

Snowboardistka spadla z lanovky, nepomohla ani záchranná sieť

Snowboardistka spadla z lanovky, nepomohla ani záchranná sieť

DNES - 20:20Zahraničné

12-ročné dievča malo problémy hneď po nasadnutí na sedačkovú lanovku. Pred pádom na zem ho nezachránila ani sieť.

Británia: Kráľ je odhodlaný spolupracovať s políciou v prípade svojho brata

Británia: Kráľ je odhodlaný spolupracovať s políciou v prípade svojho brata

DNES - 20:10Zahraničné

Britský kráľ Karol III. je pripravený preukázať podporu polícii, ak ho osloví v súvislosti s obvineniami, ktorým čelí jeho brat Andrew Mountbatten-Windsor, oznámil v pondelok Buckinghamský palác.

Kauzou súvisiacou s Epsteinom sa už zaoberá aj česká polícia

Kauzou súvisiacou s Epsteinom sa už zaoberá aj česká polícia

DNES - 19:19Zahraničné

Kauzou súvisiacou s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom sa zaoberá aj česká polícia.

Vosveteit.sk
Rusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciuRusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciu
Android sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohyAndroid sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohy
Inštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiťInštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiť
YouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesníYouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesní
AirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť bojAirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť boj
Len pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchovLen pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchov
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleliCelé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinouPrelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznaťAndroid vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP