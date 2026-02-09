USA odovzdajú Európe dve veliteľské stanovištia NATO
- DNES - 21:09
- Brusel
Spojené štáty odovzdajú európskym dôstojníkom dve veliteľské stanovištia Severoatlantickej aliancie (NATO) - v talianskom Neapole a v Norfolku v americkom štáte Virgínia. Agentúru Reuters o tom v pondelok informoval armádny zdroj.
Tento krok je v súlade s požiadavkami amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby európske krajiny prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť. Jeho administratíva už predtým vyzvala NATO, ktorému dlho dominovali Spojené štáty, aby sa stalo „alianciou s európskym vedením“.
Európski dôstojníci by tak podľa anonymného zdroja Reuters prevzali velenie nad Spojeneckým veliteľstvom spoločných síl v Neapole a v Norfolku, ktoré v súčasnosti vedú americkí admiráli.
USA by však zároveň prevzali kontrolu nad tromi veliteľstvami, ktoré sú v hierarchii o niečo nižšie, ale nesú významnú zodpovednosť za operácie – a to nad Spojeným vzdušným veliteľstvom, Spojeným námorným veliteľstvom a Spojeným pozemným veliteľstvom, uviedol armádny zdroj aj ďalšia osoba oboznámená s touto záležitosťou.
„Spojenci sa dohodli na novom rozdelení zodpovednosti vyšších dôstojníkov v rámci veliteľskej štruktúry NATO, v ktorej európski spojenci vrátane najnovších členov NATO budú zohrávať významnejšiu úlohu vo vojenskom vedení Aliancie,“ uviedol predstaviteľ NATO. Podľa jeho slov budú ďalšie podrobnosti poskytnuté neskôr.
O zmenách vo velení informovali už skôr francúzsky denník La Lettre a magazín Politico, uvádza Reuters.
Snowboardistka spadla z lanovky, nepomohla ani záchranná sieť
12-ročné dievča malo problémy hneď po nasadnutí na sedačkovú lanovku. Pred pádom na zem ho nezachránila ani sieť.
Británia: Kráľ je odhodlaný spolupracovať s políciou v prípade svojho brata
Britský kráľ Karol III. je pripravený preukázať podporu polícii, ak ho osloví v súvislosti s obvineniami, ktorým čelí jeho brat Andrew Mountbatten-Windsor, oznámil v pondelok Buckinghamský palác.
Kauzou súvisiacou s Epsteinom sa už zaoberá aj česká polícia
Kauzou súvisiacou s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom sa zaoberá aj česká polícia.
NATO pravdepodobne v najbližších dňoch spustí misiu Arktická stráž
Severoatlantická aliancia (NATO) by mohla v najbližších dňoch spustiť misiu s názvom Arktická stráž (Arctic Sentry).