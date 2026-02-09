  • Články
USA odovzdajú Európe dve veliteľské stanovištia NATO

Spojené štáty odovzdajú európskym dôstojníkom dve veliteľské stanovištia Severoatlantickej aliancie (NATO) - v talianskom Neapole a v Norfolku v americkom štáte Virgínia. Agentúru Reuters o tom v pondelok informoval armádny zdroj.

Tento krok je v súlade s požiadavkami amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby európske krajiny prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť. Jeho administratíva už predtým vyzvala NATO, ktorému dlho dominovali Spojené štáty, aby sa stalo „alianciou s európskym vedením“.

Európski dôstojníci by tak podľa anonymného zdroja Reuters prevzali velenie nad Spojeneckým veliteľstvom spoločných síl v Neapole a v Norfolku, ktoré v súčasnosti vedú americkí admiráli.

USA by však zároveň prevzali kontrolu nad tromi veliteľstvami, ktoré sú v hierarchii o niečo nižšie, ale nesú významnú zodpovednosť za operácie – a to nad Spojeným vzdušným veliteľstvom, Spojeným námorným veliteľstvom a Spojeným pozemným veliteľstvom, uviedol armádny zdroj aj ďalšia osoba oboznámená s touto záležitosťou.

Spojenci sa dohodli na novom rozdelení zodpovednosti vyšších dôstojníkov v rámci veliteľskej štruktúry NATO, v ktorej európski spojenci vrátane najnovších členov NATO budú zohrávať významnejšiu úlohu vo vojenskom vedení Aliancie,“ uviedol predstaviteľ NATO. Podľa jeho slov budú ďalšie podrobnosti poskytnuté neskôr.

O zmenách vo velení informovali už skôr francúzsky denník La Lettre a magazín Politico, uvádza Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
