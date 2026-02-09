Kauzou súvisiacou s Epsteinom sa už zaoberá aj česká polícia
- DNES - 19:19
- Praha
Kauzou súvisiacou s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom sa zaoberá aj česká polícia.
Podľa hovorcu policajného prezídia Ondřeja Moravčíka v súčasnosti vyhodnocuje informácie z verejných zdrojov a neskôr spresní ďalší postup. V pondelok to uviedol server Novinky.cz. Epstein si údajne nechával z Česka voziť neplnoleté dievčatá, informuje spravodajkyňa TASR.
„Zaoberáme sa informáciami vo verejnom priestore a táto medzinárodne sledovaná kauza nie je výnimkou. V súčasnosti vyhodnocujeme predovšetkým informácie z verejných zdrojov a následne bude upresnený postup vrátane stanovenia príslušného útvaru,“ citovali Novinky Moravčíka. Hovorca však doplnil, že polícia v minulosti nemala a ani v tejto chvíli nemá žiadne poznatky ani indície o tom, že by si Epstein nechával neplnoleté dievčatá voziť z Česka.
Server Novinky.cz pripomenul, že o podozrení na dovoz Češiek hovorila už v roku 2009 jedna z Epsteinových obetí Virginia Guiffreová, ktorá to uviedla v žalobe. Či bezpečnostné zložky preverujú možné väzby delikventa na Česko, sa zaujímal český exminister zahraničných vecí Jan Lipavský. Od premiéra Andreja Babiša žiada odpoveď na otázky, či má vláda informácie o prípadnom pobyte Epsteina v ČR a či v tejto veci zvažuje spoluprácu so spojencami. Babiš mu má odpovedať počas interpelácií v Poslaneckej snemovni.
Z dokumentov týkajúcich sa Epsteinovej kauzy, ktoré nedávno zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, podľa servera Seznam Zprávy vyplýva, že Epstein niekoľkokrát v Česku bol. Na troch fotografiách sa nachádza na Starom židovskom cintoríne v Prahe a podľa výpisu z banky býval napríklad v hoteli Marriott. Server tiež upozornil, že podľa ďalšieho e-mailu sa dá usudzovať, že chcel v ČR zrejme kúpiť nehnuteľnosť.
