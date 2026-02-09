Najvyšší súd zamietol sťažnosť obhajoby proti prijatiu obžaloby v kauze Očistec
Najvyšší súd (NS) SR zamietol sťažnosť obhajoby proti vlaňajšiemu prijatiu obžaloby Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v kauze Očistec. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol advokát Marek Para.
„Dnes bolo uznesenie NS SR o zamietnutí sťažnosti obhajoby proti uzneseniu ŠTS zaradené do elektronického spisu a najbližšie dni bude doručované stranám,“ priblížil Para. Najvyšší súd o tom rozhodol ešte v decembri 2025.
Niekdajšia Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Očistec zadržala v roku 2020 viacerých bývalých policajných funkcionárov vrátane policajného exprezidenta Tibora G.
Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo nitrianskeho podnikateľa Norberta B. Prokurátor podal v závere roka 2021 obžalobu na 11 obvinených osôb za celkovo 20 skutkov. Trestné veci viacerých osôb boli vylúčené na samostatné konanie.
