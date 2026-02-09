NATO pravdepodobne v najbližších dňoch spustí misiu Arktická stráž
- DNES - 18:20
- Brusel
Severoatlantická aliancia (NATO) by mohla v najbližších dňoch spustiť misiu s názvom Arktická stráž (Arctic Sentry).
Jej cieľom bude posilniť monitorovanie a vojenské kapacity v arktickom regióne, ako aj oslabiť argumenty Spojených štátov, že bezpečnosť v tejto oblasti nie je dostatočne zaručená. Pre agentúru Reuters to uviedlo päť zdrojov oboznámených s rokovaniami, informuje TASR.
O začatí misie by mohli rozhodnúť ministri obrany členských krajín NATO už počas tohtotýždňového zasadnutia v Bruseli. Podľa diplomatov by Arktická stráž mohla zahŕňať vojenské cvičenia, posilnený dohľad, ako aj nasadenie ďalších lodí a leteckých prostriedkov vrátane dronov.
Misia sa však pravdepodobne zameria skôr na efektívnejšie využívanie existujúcich kapacít NATO v regióne než na výrazné posilňovanie vojenských síl, uviedli zdroje.
NATO minulý týždeň potvrdilo, že začalo s plánovaním misie po rozhovoroch amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na pôde Svetového ekonomického fóra v Davose. Tieto rokovania pomohli zmierniť napätie vyvolané Trumpovými vyjadreniami o možnom získaní Grónska, autonómneho územia Dánska.
