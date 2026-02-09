  • Články
Pondelok, 9.2.2026
Bratislava

NATO pravdepodobne v najbližších dňoch spustí misiu Arktická stráž

  • DNES - 18:20
  • Brusel
Severoatlantická aliancia (NATO) by mohla v najbližších dňoch spustiť misiu s názvom Arktická stráž (Arctic Sentry).

Jej cieľom bude posilniť monitorovanie a vojenské kapacity v arktickom regióne, ako aj oslabiť argumenty Spojených štátov, že bezpečnosť v tejto oblasti nie je dostatočne zaručená. Pre agentúru Reuters to uviedlo päť zdrojov oboznámených s rokovaniami, informuje TASR.

O začatí misie by mohli rozhodnúť ministri obrany členských krajín NATO už počas tohtotýždňového zasadnutia v Bruseli. Podľa diplomatov by Arktická stráž mohla zahŕňať vojenské cvičenia, posilnený dohľad, ako aj nasadenie ďalších lodí a leteckých prostriedkov vrátane dronov.

Misia sa však pravdepodobne zameria skôr na efektívnejšie využívanie existujúcich kapacít NATO v regióne než na výrazné posilňovanie vojenských síl, uviedli zdroje.

NATO minulý týždeň potvrdilo, že začalo s plánovaním misie po rozhovoroch amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na pôde Svetového ekonomického fóra v Davose. Tieto rokovania pomohli zmierniť napätie vyvolané Trumpovými vyjadreniami o možnom získaní Grónska, autonómneho územia Dánska.

Zdroj: Info.sk, TASR
Grónsko navštívili štyria senátori USA s cieľom napraviť vzťahy

Grónsko navštívili štyria senátori USA s cieľom napraviť vzťahy

DNES - 16:54Zahraničné

Delegácia štyroch senátorov Spojených štátov navštívila v pondelok Grónsko. Cieľom cesty bolo „obnoviť dôveru“, ktorú podľa ich slov narušili hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o anexii tohto arktického ostrova.

Ukrajina začne podľa ministra obrany vyrábať zbrane spoločne s Francúzskom

Ukrajina začne podľa ministra obrany vyrábať zbrane spoločne s Francúzskom

DNES - 16:28Zahraničné

Ukrajina a Francúzsko sa dohodli na spoločnej výrobe zbraní, oznámil ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov v pondelok po stretnutí s francúzskou ministerkou ozbrojených síl Catherine Vautrinovou v Kyjeve.

Macinka: Motoristi budú viesť MŽP plnohodnotne, aj keď to prezident komplikuje

Macinka: Motoristi budú viesť MŽP plnohodnotne, aj keď to prezident komplikuje

DNES - 15:45Zahraničné

Dlhodobé riadenie dvoch ministerstiev naraz sa podľa predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku, ktorý šéfuje rezortu zahraničných vecí a tiež životného prostredia, na kvalite vedenia nepodpíše.

Macron: Epsteinova kauza sa týka najmä Spojených štátov

Macron: Epsteinova kauza sa týka najmä Spojených štátov

DNES - 14:30Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyzval nechať americkú justíciu, aby v kauze amerického finančníka a predátora Jeffreyho Epsteina mohla konať nezávisle a bez politických zásahov.

