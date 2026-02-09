Enviro: MŽP trvá na opodstatnenosti projektu vybudovania PVE Málinec - Látky
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) aj naďalej trvá na opodstatnenosti projektu vybudovania prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky. TASR o tom v pondelok informoval odbor komunikácie envirorezortu.
Pripomína, že proces vyhodnotenia legislatívneho dokumentu zo strany MŽP vyhlásiť plánovanú prečerpávaciu elektráreň za významnú investíciu je otvorený. Rezort tvrdí, že na vyhlásenie PVE za významnú investíciu v tejto fáze nie sú potrebné štúdia realizovateľnosti, posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) a ani súlad s územnou dokumentáciou. „Čo je však kľúčové, EIA aj zmena územného plánu sa budú realizovať po vydaní štatútu významnej investície,“ spresňuje rezort.
„Rovnako sme už spustili legislatívne kroky a odborníci z Výskumného ústavu vodného hospodárstva analyzujú a porovnávajú vedecké údaje,“ zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS).
Klimatická koalícia odmieta argument ministerstva, že ide o projekt na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Podľa nej je zdôvodnenie, že PVE Málinec má slúžiť na dekarbonizáciu energetiky a plnenie klimatických cieľov, zavádzajúce. „Ak to vláda s obnoviteľnými zdrojmi myslí vážne, mala by najprv odstrániť bariéry pre ich systematický rozvoj a podporovať riešenia, ktoré sú citlivé k prírode,“ reagovala Lucia Szabová z Klimatickej koalície. Doplnila, že PVE Málinec tieto podmienky nespĺňa. Spomenula, že je to projekt, ktorý môže poškodiť ľudí, prírodu aj verejné financie, a preto nemá byť označený za významnú investíciu.
Taraba v minulosti konštatoval, že plánovaná PVE Málinec je najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko. Návrh sa však v regióne Podpoľania stretol s obavami i odporom, ľudia podpisovali aj petíciu za zastavenie projektu.
