Leyenová vytýčila päť hlavných okruhov, pomáhajúcich rozvoju európskej ekonomiky
- DNES - 17:25
- Brusel
List, ktorý v pondelok zaslala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová lídrom členských krajín, označila za príspevok k neformálnemu samitu Európskej únie (EÚ) o konkurencieschopnosti z 12. februára a tiež k marcovému zasadnutiu Európskej rady. Vytýčila v ňom päť hlavných okruhov, ktoré pomáhajú rozvoju európskej ekonomiky, informuje spravodajca TASR.
Samit o konkurencieschopnosti a jednotnom trhu EÚ zvolal predseda Európskej rady António Costa na 12. februára do zámku Alden Biesen na východe Belgicka.
Von der Leyenová zdôraznila, že eurokomisia sa sústreďuje na päť tém - zjednodušovanie pravidiel, diverzifikáciu obchodných partnerstiev, prehĺbenie jednotného trhu, podporu strategických inovácií a na investovanie do ekonomík členských krajín.
Uviedla, že konkurencieschopná ekonomika je základom prosperity a je nevyhnutná pre nezávislosť Európy. Spresnila, že EK urýchli zjednodušovanie európskej legislatívy a znižovanie administratívnej byrokracie. Na tento účel už eurokomisia predložila desať súhrnných balíkov na zefektívnenie používania právnych predpisov. Očakáva, že tieto opatrenia prinesú ročne približne 15 miliárd eur v administratívnych úsporách.
Dodala, že otvorený a spravodlivý obchod je základom európskej prosperity, že táto agenda vytvára pracovné miesta. EK diverzifikáciou obchodných partnerstiev podporuje konkurencieschopnosť svojho priemyslu a chce znížiť závislosť na dovoze kritických surovín. Platí, že EÚ je druhou najväčšou ekonomikou sveta, najväčším spotrebiteľským trhom a stabilným, predvídateľným a spoľahlivým partnerom.
Za úspech považuje uzavretie obchodných dohôd s Mexikom, Mercosurom, Švajčiarskom a Indonéziou. Spomenula čerstvo uzavretú dohodu s Indiou a prebiehajúce rokovania s Austráliou, Thajskom, Malajziou, Filipínami a Spojenými arabskými emirátmi, ale aj rodiace sa transpacifické obchodné partnerstvo.
Podľa nej EK má vhodné nástroje, aby ochránila hospodárske bezpečnostné záujmy európskych spoločností. Prehlbovanie jednotného trhu, ktorý so 450 miliónmi spotrebiteľov je motorom európskeho rastu a konkurencieschopnosti, považuje za kľúčové. Vnútorné bariéry v rámci jednotného trhu sa totiž vyrovnajú 45 % ciel na tovar a 110 % ciel na služby a obmedzujú cezhraničnú činnosť a investície, najmä v kľúčových sektoroch ako telekomunikácie, energetika, kapitálové trhy, právo obchodných spoločností, výskum a inovácie.
„Naším cieľom musí byť odstránenie vnútorných bariér a zabezpečenie toho, aby sa nezavádzali nové. To uvoľní nový hospodársky potenciál v celej EÚ a umožní spoločnostiam využívať obrovský rozsah jednotného trhu a kapitál, ktorý generuje,“ vysvetlila.
Jedným z riešení je aj 28. právny režim pre podniky, jednotný a jednoduchý súbor pravidiel platných v celej Únii.
Fragmentácii na finančných trhoch má predísť fungujúca únia úspor a investícií, ktorá poskytne Európanom väčšie a bezpečnejšie príležitosti investovať na kapitálových trhoch a podnikom umožní jednoduchší prístup ku kapitálu potrebnom na inovácie, rast a vytváranie pracovných miest.
V oblasti energetiky sa úsilie EK sústreďuje na dobudovanie energetickej únie, s lepším využívaním existujúcej infraštruktúry a integrovanejším trhom s energiou. To má znížiť náklady na energie a optimalizovať domácu výrobu energie. Zrýchlenie výstavby energetických diaľnic v celej Európe pomôže tomu, aby lacná energia prúdila tam a vtedy, kde je najviac potrebná.
Šéfka EK uviedla, že stratégia pre jednotný digitálny trh je postavená na troch pilieroch - strategické digitálne investície, zjednodušenie a harmonizácia jednotného digitálneho trhu a zaistenie nezávislosti v kritických digitálnych technológiách.
Na podporu hospodárskeho rastu eurokomisia navrhla dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2028 - 2034 vo výške takmer dvoch biliónov eur, s rozpočtom 451 miliárd eur pre Fond EÚ pre konkurencieschopnosť a so 175 miliardami eur určených na výskum a inovácie prostredníctvom programu Horizont Európa.
