Grónsko navštívili štyria senátori USA s cieľom napraviť vzťahy

Delegácia štyroch senátorov Spojených štátov navštívila v pondelok Grónsko. Cieľom cesty bolo „obnoviť dôveru“, ktorú podľa ich slov narušili hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o anexii tohto arktického ostrova.

Trump vyvolal medzi európskymi spojencami obavy po tom, ako v uplynulých týždňoch opakovane vyhlásil, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti a tiež preto, že sa v jeho okolí údajne čoraz viac angažujú Rusko a Čína.

Len niekoľkými vetami a slovami bola narušená a poškodená dôvera, ktorá sa budovala od druhej svetovej vojny,“ povedala republikánska senátorka Lisa Murkowská na tlačovej konferencii. „Musíme pracovať na obnovení tejto dôvery,“ dodala.

Americkú delegáciu okrem tejto senátorky tvorili demokrati Gary Peters a Maggie Hassanová a nezávislý senátor Angus King. Spoločne navštívili americkú vesmírnu základňu Pituffik a stretli sa s grónskym premiérom Jensom-Frederikom Nielsenom. Počas návštevy majú viesť rozhovory aj s tamojšou ministerkou zahraničných vecí Vivian Motzfeldtovou.

Máme prezidenta, ktorý porušil túto dôveru... myslím si, že významným spôsobom, a teraz ju musíme napraviť,“ vyhlásil Peters. „Považujeme vás za priateľov. Chceme, aby ste nás považovali za svojich priateľov,“ doplnil.

Americký prezident od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom, poloautonómnym územím Dánska, ustúpil po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu.

Hoci Dánsko a Grónsko uviedli, že majú rovnaké bezpečnostné obavy ako americký prezident, trvajú na tom, že suverenita a územná celistvosť predstavujú v diskusiách „červenú čiaru“, dodáva AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
