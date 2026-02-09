  • Články
Z trhu sťahujú výrobok pre najmenších, môže ohroziť zdravie

Hračka pre deti môže ohroziť zdravie. Výrobok odporúčajú ďalej nepoužívať.

Obchodný reťazec TEDi sťahuje z predaja hračku – žirafy v rôznych farbách. Informoval o tom na svojom webe s tým, že výrobok môže ohroziť zdravie.

„Skúšky výrobkov preukázali výskyt malých častí. Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať.“

Informácie o výrobku:

Názov: Hračka žirafy, rôzne farby

Výrobné čísla: 6294100333,9181300333,4119700333, 1272000333

V predaji: od 22. 12. 2025 do 9. 2. 2026

Z trhu sťahujú hračku – žirafy v rôznych farbách; Foto: tedi.com

Čo robiť, ak ste si tovar už kúpili

V prípade, že ste hračku v TEDi už kúpili, môžete ju vrátiť v ktorejkoľvek pobočke, informuje reťazec. Za vrátený tovar vám vrátia kúpnu sumu 1 euro, alebo vám ho vymenia za iný tovar.

V prípade otázok je možné kontaktovať spoločnosť TEDi na telefónnom čísle +421 248 255 100 alebo na mailovej adrese [email protected].

„Ďakujeme vám za porozumenie a ospravedlňujeme sa vám za vzniknuté nepríjemnosti,“ dodal predajca.

Z trhu stiahli ďalšiu hračku aj vajcia

TEDi v januári 2026 informoval o ďalšom výrobku, ktorí stiahli z predaja z dôvodu prítomnosti malých častí. Išlo o hračku – lietadlá v rôznych farbách. Predajca takisto odporučil výrobok nepoužívať a v prípade jeho predošlého zakúpenia ho vrátiť na predajni.

Slovensko okrem toho zasiahla správa o stiahnutí vajec z trhu. Ako v piatok (6. 2.) na sociálnej sieti informovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, v predaji sa ocitli nevyhovujúce vajcia.

„Ak ste zakúpili vajíčka s týmto označením a uvedeným dátumom minimálnej trvanlivosti, vráťte ich predajcovi,“ uviedla ŠVPS s tým, že ide o vajcia z fariem Čalovec a Vajas.

Na farme Čalovec pritom pred niekoľkými dňami potvrdili výskyt vtáčej chrípky. Informovala o tom TASR s tým, že pozitívny bol výsledok vzoriek testovaných na vírus vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5N1.

Podozrenie na nákazu spôsobil úhyn asi 400 kusov moriek počas jedného dňa. V chove sa pôvodne spolu nachádzalo 36.000 kusov hydiny. Mortalita v prvej infikovanej hale moriek už dosiahla 100 percent, k 5. februáru uhynulo 7000 kusov, informoval hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý.

Zdroj: Info.sk, tedi.com, facebook.com/svps.sr, TASR
