Ukrajina začne podľa ministra obrany vyrábať zbrane spoločne s Francúzskom
- DNES - 16:28
- Kyjev
Ukrajina a Francúzsko sa dohodli na spoločnej výrobe zbraní, oznámil ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov v pondelok po stretnutí s francúzskou ministerkou ozbrojených síl Catherine Vautrinovou v Kyjeve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Obe krajiny podpísali list o zámere, ktorý otvára cestu pre „veľké spoločné projekty v oblasti obranného priemyslu“, napísal Fedorov na platforme Telegram. Nešpecifikoval však, aké zbrane bude Ukrajina s Francúzskom vyrábať ani kedy sa výroba začne.
„Prechádzame od dodávok k spoločnej výrobe a dlhodobým riešeniam, ktoré systematicky posilňujú našu obranu,“ dodal Fedorov.
Ukrajina a Francúzsko tiež diskutovali o nových dodávkach francúzskych zbraní a vojenského vybavenia pre Kyjev vrátane protiraketových striel Aster, stíhacích lietadiel Mirage 2000 a protivzdušných systémov SAMP-T.
„Francúzsko stojí a bude stáť na strane ukrajinského ľudu,“ napísala Vautrinová ešte v nedeľu na platforme X.
AFP pripomína, že Francúzsko minulý rok oznámilo, že na vojenskú pomoc Kyjevu dodá dve miliardy eur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho francúzsky náprotivok Emmanuel Macron v novembri podpísali list o zámere týkajúci sa možného dodania až 100 viacúčelových stíhacích lietadiel Rafale na Ukrajinu.
Grónsko navštívili štyria senátori USA s cieľom napraviť vzťahy
Delegácia štyroch senátorov Spojených štátov navštívila v pondelok Grónsko. Cieľom cesty bolo „obnoviť dôveru“, ktorú podľa ich slov narušili hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o anexii tohto arktického ostrova.
Macinka: Motoristi budú viesť MŽP plnohodnotne, aj keď to prezident komplikuje
Dlhodobé riadenie dvoch ministerstiev naraz sa podľa predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku, ktorý šéfuje rezortu zahraničných vecí a tiež životného prostredia, na kvalite vedenia nepodpíše.
Macron: Epsteinova kauza sa týka najmä Spojených štátov
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyzval nechať americkú justíciu, aby v kauze amerického finančníka a predátora Jeffreyho Epsteina mohla konať nezávisle a bez politických zásahov.
Kremeľ: Duch Anchorage môže priniesť zlom vo vzťahoch medzi Moskvou a Kyjevom
Rusko a Spojené štáty pracujú na realizácii dohôd dosiahnutých počas rokovaní prezidentov vlani v auguste na Aljaške, vyhlásil v pondelok na brífingu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.