Premiér sa stretol s novým ruským veľvyslancom, zdôraznil význam dialógu
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa v pondelok stretol s novým ruským veľvyslancom na Slovensku Sergejom Andrejevom.
Opätovne pritom zdôraznil význam konštruktívneho dialógu, ktorý má Slovensko záujem viesť s Ruskom. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Pripravujú sa všetky opatrenia na obnovenie činnosti medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, riešia sa praktické otázky vzájomných rusko-slovenských vzťahov, ako je napríklad starostlivosť o ruské vojenské cintoríny či spolupráca v oblasti kultúry. Predmetom stretnutia bola aj diskusia o oslavách oslobodenia Bratislavy a víťazstva nad fašizmom v Moskve,“ informoval úrad vlády.
Od Andrejeva prijal poverovaciu listinu prezident SR Peter Pellegrini minulý týždeň. Nový vedúci ruskej diplomatickej misie na Slovensku vystriedal Igora Bratčikova, ktorý pôsobil na tomto poste od 23. októbra 2020 do 2. decembra 2025.
Stabilizačný príspevok dostanú sestry prvýkrát k marcovej výplate
Stabilizačný príspevok dostanú zdravotné sestry prvýkrát k marcovej výplate a naposledy k októbrovej výplate.
Ministerstvo obrany dostalo pokutu, problémom je rekonštrukcia Kukurice
Ministerstvo obrany SR dostalo v súvislosti s rekonštrukciou bývalého bratislavského internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, od Úradu pre verejné obstarávanie pokutu vo výške 100.000 eur.
KDH žiada pre vyšetrovanie podvodov mimoriadne zasadnutia parlamentných výborov
Zmeny v Trestnom zákone majú podľa KDH devastačné následky.
Žilinka navrhuje Ústavnému súdu, aby zákon o transformácii ÚOO označil za protiústavný
Generálny prokurátor Maroš Žilinka doručil Ústavnému súdu SR v pondelok stanovisko, v ktorom navrhuje, aby zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov označil za protiústavný.