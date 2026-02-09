  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 9.2.2026Meniny má Zdenko
Bratislava

Premiér sa stretol s novým ruským veľvyslancom, zdôraznil význam dialógu

  • DNES - 16:16
  • Bratislava
Premiér sa stretol s novým ruským veľvyslancom, zdôraznil význam dialógu

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa v pondelok stretol s novým ruským veľvyslancom na Slovensku Sergejom Andrejevom.

Opätovne pritom zdôraznil význam konštruktívneho dialógu, ktorý má Slovensko záujem viesť s Ruskom. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Pripravujú sa všetky opatrenia na obnovenie činnosti medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, riešia sa praktické otázky vzájomných rusko-slovenských vzťahov, ako je napríklad starostlivosť o ruské vojenské cintoríny či spolupráca v oblasti kultúry. Predmetom stretnutia bola aj diskusia o oslavách oslobodenia Bratislavy a víťazstva nad fašizmom v Moskve,“ informoval úrad vlády.

Od Andrejeva prijal poverovaciu listinu prezident SR Peter Pellegrini minulý týždeň. Nový vedúci ruskej diplomatickej misie na Slovensku vystriedal Igora Bratčikova, ktorý pôsobil na tomto poste od 23. októbra 2020 do 2. decembra 2025.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Stabilizačný príspevok dostanú sestry prvýkrát k marcovej výplate

Stabilizačný príspevok dostanú sestry prvýkrát k marcovej výplate

DNES - 15:47Domáce

Stabilizačný príspevok dostanú zdravotné sestry prvýkrát k marcovej výplate a naposledy k októbrovej výplate.

Ministerstvo obrany dostalo pokutu, problémom je rekonštrukcia Kukurice

Ministerstvo obrany dostalo pokutu, problémom je rekonštrukcia Kukurice

DNES - 14:59Domáce

Ministerstvo obrany SR dostalo v súvislosti s rekonštrukciou bývalého bratislavského internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, od Úradu pre verejné obstarávanie pokutu vo výške 100.000 eur.

KDH žiada pre vyšetrovanie podvodov mimoriadne zasadnutia parlamentných výborov

KDH žiada pre vyšetrovanie podvodov mimoriadne zasadnutia parlamentných výborov

DNES - 14:53Domáce

Zmeny v Trestnom zákone majú podľa KDH devastačné následky.

Žilinka navrhuje Ústavnému súdu, aby zákon o transformácii ÚOO označil za protiústavný

Žilinka navrhuje Ústavnému súdu, aby zákon o transformácii ÚOO označil za protiústavný

DNES - 13:40Domáce

Generálny prokurátor Maroš Žilinka doručil Ústavnému súdu SR v pondelok stanovisko, v ktorom navrhuje, aby zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov označil za protiústavný.

Vosveteit.sk
YouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesníYouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesní
AirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť bojAirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť boj
Len pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchovLen pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchov
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleliCelé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinouPrelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznaťAndroid vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivýPolícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každýAko bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP