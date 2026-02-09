Von der Leyenová: EÚ musí v strategických odvetviach preferovať domáce podniky
- DNES - 16:09
- Brusel
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok podporila snahu o uprednostňovanie európskych podnikov pred zahraničnými konkurentmi v strategických odvetviach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Európa musí byť schopná brániť svoje strategické záujmy a aktívne podporovať tvorbu domácej hodnoty. Európsky preferenčný režim je nevyhnutným nástrojom, ktorý prispieva k dosiahnutiu tohto cieľa,“ napísala v liste adresovanom lídrom EÚ.
Komisia plánuje vo februári predložiť návrh legislatívy, ktorá by uprednostňovala európske spoločnosti pri verejnom obstarávaní v kľúčových sektoroch. Táto iniciatíva čelí odporu viacerých členských štátov. Napríklad nemecká ministerka hospodárstva Katherine Reicheová počas víkendu vyhlásila, že EÚ v záujme svojej konkurencieschopnosti potrebuje spoľahlivé obchodné partnerstvá na celom svete. Odpoveďou na globálne výzvy nemôže byť izolácia, zdôraznila.
