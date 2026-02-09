  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 9.2.2026Meniny má Zdenko
Bratislava

Remišová: Richard Takáč ohlasuje pomoc pre agrosektor neskoro a cynicky

  • DNES - 16:00
  • Bratislava
Remišová: Richard Takáč ohlasuje pomoc pre agrosektor neskoro a cynicky

Veronika Remišová reagovala na Takáčov pondelkový brífing o vyhlásení výziev pre farmárov a potravinárov.

Agrominister Richard Takáč (Smer-SD) ohlasuje pomoc pre mladých farmárov a potravinárov neskoro a cynicky. Uviedla to opozičná poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na Takáčov pondelkový brífing o vyhlásení výziev pre farmárov a potravinárov. Ministrove kroky v agrosektore sú podľa nej oneskorené a chaotické a prichádzajú až v momente, keď Slovensko prichádza o strategickú potravinársku výrobu a stovky ľudí o prácu.

Takáč dnes oznamuje výzvy pre mladých farmárov a spracovateľov, ktoré sľuboval už pred viac ako rokom. Robí to až vo chvíli, keď sa mu pod rukami rozpadá slovenské potravinárstvo a zatvára sa cukrovar so 125-ročnou tradíciou. To nie je systémová pomoc, to je zúfalé hasenie požiaru, ktoré prichádza neskoro,“ uviedla opozičná poslankyňa.

Remišová upozornila, že Takáčove výzvy prichádzajú neskoro aj vo vzťahu k mladým farmárom. „Generačná výmena v poľnohospodárstve sa nerobí PR tlačovkou po tom, čo to tu pre neschopnosť Ficových (Smer-SD) vlád balí jeden investor za druhým. Robí sa stabilnými pravidlami, dostupnou pôdou, fungujúcou PPA a včasnými výzvami - nie po dvoch rokoch nečinnosti vo vláde,“ zdôraznila.

Podľa nej je absolútne neprijateľné, ako minister komunikuje sociálne dôsledky zatvorenia cukrovaru v Trenčianskej Teplej. „Ľuďom, ktorých rodiny celé generácie vyrábali cukor a potraviny, minister odkáže, že si môžu nájsť prácu v zbrojárstve. Dnes vyrábaš cukor, zajtra delové náboje. Toto je cynizmus, nie poľnohospodárska politika,“ podčiarkla Remišová.

Podľa poslankyne Takáč rieši, podobne ako pri slintačke a krívačke, následky, nie príčiny. „Slovensko prichádza o potravinovú sebestačnosť, výrobu cukru aj pracovné miesta. Minister namiesto riešení ponúka analýzy, telefonáty od údajných záujemcov a výzvy, ktoré roky meškajú a mali byť dávno na stole,“ uzavrela Remišová.

Takáč na brífingu v pondelok za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Mareka Čepka uviedol, že do slovenského agrosektora by mali prísť desiatky miliónov eur cez dve nové výzvy, a to pre mladých poľnohospodárov a pre spracovateľov. Celková suma v oboch výzvach je 92 miliónov eur, z toho pre spracovateľov má ísť 35 miliónov eur a pre mladých poľnohospodárov 57 miliónov eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Von der Leyenová: EÚ musí v strategických odvetviach preferovať domáce podniky

Von der Leyenová: EÚ musí v strategických odvetviach preferovať domáce podniky

DNES - 16:09Ekonomické

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok podporila snahu o uprednostňovanie európskych podnikov pred zahraničnými konkurentmi v strategických odvetviach.

Zatvorenie cukrovaru bude mať dopad na výmeru cukrovej repy na Slovensku, potvrdil Takáč

Zatvorenie cukrovaru bude mať dopad na výmeru cukrovej repy na Slovensku, potvrdil Takáč

DNES - 13:26Ekonomické

Po zatvorení cukrovaru klesne pestovanie cukrovej repy asi o 8000 hektárov, potvrdil minister pôdohospodárstva.

KDH: Premiér by mal zverejniť, s akým plánom ide na samit o konkurencieschopnosti

KDH: Premiér by mal zverejniť, s akým plánom ide na samit o konkurencieschopnosti

DNES - 12:56Ekonomické

Predseda vlády by mal podľa poslancov KDH o svojich zámeroch informovať a ponúkli mu viacero tém, ktoré by mal presadzovať.

Takáč: Do slovenského agrosektora príde cez dve nové výzvy 92 miliónov eur

Takáč: Do slovenského agrosektora príde cez dve nové výzvy 92 miliónov eur

DNES - 10:52Ekonomické

Do slovenského agrosektora by mali prísť desiatky miliónov eur cez dve nové výzvy, a to pre mladých poľnohospodárov a pre spracovateľov.

Vosveteit.sk
YouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesníYouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesní
AirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť bojAirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť boj
Len pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchovLen pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchov
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleliCelé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinouPrelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznaťAndroid vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivýPolícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každýAko bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP