Snowboardistka spadla z lanovky, nepomohla ani záchranná sieť

12-ročné dievča malo problémy hneď po nasadnutí na sedačkovú lanovku. Pred pádom na zem ho nezachránila ani sieť.

12-ročné dievča spadlo zo sedačkovej lanovky v lyžiarskom stredisku Mammoth Mountain v Kalifornii. Informoval o tom portál KTLA s tým, že k udalosti došlo ešte v sobotu 31. januára.

Pád snowboardistky zachytili na video svedkovia. Zo záberov je zrejmé, že dievča sa najprv držalo sedačky, no následne spadlo na zem. Nepomohla ani záchranná sieť, ktorú pod lanovku promptne umiestnili inštruktori.

Pád snowboardistky zachytili na video svedkovia; Zdroj: instagram.com/hellokristentv

„Podľa matky jej dcéra vykĺzla z lanovky už pri nastupovaní. Z toho dôvodu nedokázali počas jazdy stiahnuť bezpečnostný rám,“ informuje KTLA. Dievča malo pri páde utrpieť len mierne poranenia.

K podobnému incidentu došlo aj na Slovensku

Pád dieťaťa z lanovky riešili v januári aj slovenskí záchranári. Ako na sociálnej sieti informovala letecká záchranná služba Air – Transport Europe, z lanovky na Štrbskom Plese spadol osemročný chlapec. K udalosti došlo v sobotu 17. januára.

„Osemročný lyžiar po páde z lanovky z výšky približne piatich metrov utrpel poranenia chrbtice a hrudníka,“ uviedla záchranná služba.

Chlapca napokon v stabilizovanom stave transportovali do nemocnice v Poprade.

Najčastejšie chyby pri používaní lanovky

Inštruktori z českého Ski areálu Luka nad Jihlavou sa pokúšajú šíriť povedomie o správnom používaní sedačkovej lanovky formou videa. V príspevku na sociálnej sieti preto demonštrovali najčastejšie chyby, k akým dochádza pri nastupovaní na lanovku a vystupovaní z nej.

Podľa nich pri nastupovaní na lanovku si treba lyžiarske palice vziať do jednej ruky, mierne skrčiť kolená a voľnou rukou pridržať prichádzajúce sedadlo.

Pri vystupovaní z lanovky treba počkať, kým sa sedačka premiestni nad záchrannú sieť pri stanici. Až v tomto momente sa odporúča nadvihnúť bezpečnostný rám.

Zdroj: Info.sk, DP, ktla.com, instagram.com/hellokristentv
USA odovzdajú Európe dve veliteľské stanovištia NATO

USA odovzdajú Európe dve veliteľské stanovištia NATO

DNES - 21:09Zahraničné

Spojené štáty odovzdajú európskym dôstojníkom dve veliteľské stanovištia Severoatlantickej aliancie - v talianskom Neapole a v Norfolku v americkom štáte Virgínia.

Británia: Kráľ je odhodlaný spolupracovať s políciou v prípade svojho brata

Británia: Kráľ je odhodlaný spolupracovať s políciou v prípade svojho brata

DNES - 20:10Zahraničné

Britský kráľ Karol III. je pripravený preukázať podporu polícii, ak ho osloví v súvislosti s obvineniami, ktorým čelí jeho brat Andrew Mountbatten-Windsor, oznámil v pondelok Buckinghamský palác.

Kauzou súvisiacou s Epsteinom sa už zaoberá aj česká polícia

Kauzou súvisiacou s Epsteinom sa už zaoberá aj česká polícia

DNES - 19:19Zahraničné

Kauzou súvisiacou s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom sa zaoberá aj česká polícia.

NATO pravdepodobne v najbližších dňoch spustí misiu Arktická stráž

NATO pravdepodobne v najbližších dňoch spustí misiu Arktická stráž

DNES - 18:20Zahraničné

Severoatlantická aliancia (NATO) by mohla v najbližších dňoch spustiť misiu s názvom Arktická stráž (Arctic Sentry).

