Stabilizačný príspevok dostanú sestry prvýkrát k marcovej výplate

Stabilizačný príspevok dostanú zdravotné sestry prvýkrát k marcovej výplate a naposledy k októbrovej výplate.

Pre TASR to v reakcii na kritiku opozičného poslanca Mareka Krajčího (Slovensko-Za ľudí) uviedol rezort zdravotníctva. Upozornil, že na to, aby bol príspevok vyplatený bez odvodov, je potrebná legislatívna zmena, ktorá je predložená na aktuálnej schôdzi Národnej rady (NR) SR.

Pozmeňujúci návrh, ktorý má umožniť vyplácanie príspevku bez odvodov, predložil do parlamentu minulý týždeň koaličný poslanec Zdenko Svoboda (Hlas-SD). „Príspevok dostane každá sestra a pôrodná asistentka, ktorá je riadne zamestnaná v nemocnici k dátumu nadobudnutia účinnosti pozmeňovacieho návrhu - prvýkrát k marcovej výplate, poslednýkrát k októbrovej výplate,“ dodalo ministerstvo zdravotníctva (MZ).

Pripomenulo, že nastavenie nového stabilizačného príspevku je výsledkom rokovaní s odbormi a stavovskými organizáciami. „Nový stabilizačný príspevok sa vypláca v celkovej sume 3000 eur. Objem výdavkov na stabilizačný príspevok je krytý v limite verejných výdavkov kapitoly MZ SR,“ spresnilo.

Podľa Krajčího minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) neurobil nič pre to, aby stabilizačný príspevok pre sestry nebol zaťažený odvodmi. Vyplácanie príspevku pre sestry chce rovnako upraviť pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o bankách. Myslí si, že takýto „prílepok“ je v súčasnosti jediný možný spôsob, ako sestrám garantovať vyplatenie príspevku aspoň za február.

Zdroj: Info.sk, TASR
