  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 9.2.2026Meniny má Zdenko
Bratislava

Macinka: Motoristi budú viesť MŽP plnohodnotne, aj keď to prezident komplikuje

  • DNES - 15:45
  • Praha
Macinka: Motoristi budú viesť MŽP plnohodnotne, aj keď to prezident komplikuje

Dlhodobé riadenie dvoch ministerstiev naraz sa podľa predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku, ktorý šéfuje rezortu zahraničných vecí a tiež životného prostredia, na kvalite vedenia nepodpíše.

Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády v pondelok uviedol, že rezort životného prostredia bude fungovať plnohodnotne, aj keď to podľa jeho slov komplikuje prezident Petr Pavel, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Macinka minulý týždeň vyhlásil, že Motoristi iného kandidáta na ministra životného prostredia než Filipa Turka nenavrhnú a sám je pripravený viesť oba rezorty až dovtedy, kým Pavlovi skončí mandát, teda ešte dva roky. Je presvedčený, že druhýkrát sa už prezidentom nestane. Naznačil tak, že budúca hlava štátu by mohla Motoristom vyhovieť a Turek by sa tak konečne stal ministrom.

Pán prezident sa rozhodol komplikovať činnosť ministerstva životného prostredia. My sa tomu budeme musieť prispôsobiť, ale myslím si, že to zvládneme. Ten tím, ktorý ministerstvo vedie, je kvalitný a erudovaný. Je tam mnoho kľúčových ľudí, ktorí majú svoje agendy. Súčasťou tohto tímu je aj vládny splnomocnenec pre klimatickú politiku a Green Deal (Filip Turek), ktorý pôvodne smeroval na toto ministerstvo ako minister do chvíle, než sa pán prezident rozhodol porušovať ústavu a nevyhovieť návrhu premiéra,“ vyhlásil Macinka.

Podotkol, že Motoristi budú k vedeniu rezortu pristupovať zodpovedne. „Rezort je a bude plnohodnotne riadený bez ohľadu na to, aké polená sú nám pod nohy hádzané zo strany hradu,“ dodal.

Novinári sa Macinku pýtali aj na kauzu SMS, na základe ktorých ho Pavel obvinil z pokusu o vydieranie. Prezident minulý týždeň v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radiožurnál uviedol, že tento týždeň zrejme pôjde podať vysvetlenie na políciu. Na otázku, či už polícia kontaktovala aj Macinku, nechcel predseda Motoristov odpovedať.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Grónsko navštívili štyria senátori USA s cieľom napraviť vzťahy

Grónsko navštívili štyria senátori USA s cieľom napraviť vzťahy

DNES - 16:54Zahraničné

Delegácia štyroch senátorov Spojených štátov navštívila v pondelok Grónsko. Cieľom cesty bolo „obnoviť dôveru“, ktorú podľa ich slov narušili hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o anexii tohto arktického ostrova.

Ukrajina začne podľa ministra obrany vyrábať zbrane spoločne s Francúzskom

Ukrajina začne podľa ministra obrany vyrábať zbrane spoločne s Francúzskom

DNES - 16:28Zahraničné

Ukrajina a Francúzsko sa dohodli na spoločnej výrobe zbraní, oznámil ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov v pondelok po stretnutí s francúzskou ministerkou ozbrojených síl Catherine Vautrinovou v Kyjeve.

Macron: Epsteinova kauza sa týka najmä Spojených štátov

Macron: Epsteinova kauza sa týka najmä Spojených štátov

DNES - 14:30Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyzval nechať americkú justíciu, aby v kauze amerického finančníka a predátora Jeffreyho Epsteina mohla konať nezávisle a bez politických zásahov.

Kremeľ: Duch Anchorage môže priniesť zlom vo vzťahoch medzi Moskvou a Kyjevom

Kremeľ: Duch Anchorage môže priniesť zlom vo vzťahoch medzi Moskvou a Kyjevom

DNES - 12:53Zahraničné

Rusko a Spojené štáty pracujú na realizácii dohôd dosiahnutých počas rokovaní prezidentov vlani v auguste na Aljaške, vyhlásil v pondelok na brífingu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Vosveteit.sk
YouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesníYouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesní
AirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť bojAirDrop z iPhonu mieri na viac Android telefónov. Prenos fotiek a videí prestane byť boj
Len pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchovLen pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchov
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleliCelé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinouPrelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznaťAndroid vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivýPolícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každýAko bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP