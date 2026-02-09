  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 9.2.2026Meniny má Zdenko
Bratislava

KDH žiada pre vyšetrovanie podvodov mimoriadne zasadnutia parlamentných výborov

  • DNES - 14:53
  • Bratislava
KDH žiada pre vyšetrovanie podvodov mimoriadne zasadnutia parlamentných výborov

Zmeny v Trestnom zákone majú podľa KDH devastačné následky.

Opozičné KDH žiada pre stav vyšetrovania daňových podvodov mimoriadne zasadnutia Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady (NR) SR a Výboru NR SR pre financie a rozpočet. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie hnutia.

Dnes čierne na bielom vidíme, pre koho bola táto novela napísaná. Kým vláda žmýka ľudí cez vyššiu DPH a transakčnú daň, daňovým podvodníkom poslala darček v podobe beztrestnosti. Štát len v minulom roku vybral na DPH o 700 miliónov eur menej, než plánoval. Je absurdné, aby sa občania skladali na výpadky, ktoré spôsobila vláda svojou benevolenciou voči zločinu. Budem žiadať vysvetlenie, ako chce ministerstvo financií tento gigantický výpadok riešiť bez toho, aby opäť siahlo na peniaze ľudí,“ uviedol poslanec NR SR Igor Janckulík.

Hnutie tiež upozornilo na bezpečnostný problém. Po zásahu do štruktúry polície zostávajú zložité daňové kauzy neskúseným policajtom, ktorí na ich vyšetrenie nemajú skúsenosti ani odbornosť.

Európska prokurátorka Laura Kövesi nás varovala, že Slovensko sa stáva útočiskom pre DPH podvodníkov,“ doplnila poslankyňa NR SR Andrea Turčanová.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ministerstvo obrany dostalo pokutu, problémom je rekonštrukcia Kukurice

Ministerstvo obrany dostalo pokutu, problémom je rekonštrukcia Kukurice

DNES - 14:59Domáce

Ministerstvo obrany SR dostalo v súvislosti s rekonštrukciou bývalého bratislavského internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, od Úradu pre verejné obstarávanie pokutu vo výške 100.000 eur.

Žilinka navrhuje Ústavnému súdu, aby zákon o transformácii ÚOO označil za protiústavný

Žilinka navrhuje Ústavnému súdu, aby zákon o transformácii ÚOO označil za protiústavný

DNES - 13:40Domáce

Generálny prokurátor Maroš Žilinka doručil Ústavnému súdu SR v pondelok stanovisko, v ktorom navrhuje, aby zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov označil za protiústavný.

SaS má novú posilu, členom sa stal bývalý starosta

SaS má novú posilu, členom sa stal bývalý starosta

DNES - 13:28Domáce

Nový člen SaS sa bude venovať oblasti dopravy.

Opitý vodič jazdil s deťmi v aute

Opitý vodič jazdil s deťmi v aute

DNES - 11:56Domáce

Vodič jazdil pod vplyvom alkoholu, v aute mal aj dve deti.

Vosveteit.sk
Len pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchovLen pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchov
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleliCelé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinouPrelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznaťAndroid vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivýPolícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každýAko bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
Zmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minútZmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minút
Elon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajúElon Musk práve zásadne obmedzil Rusom prístup na internet na Ukrajine cez Starlink. Adekvátnu náhradu zatiaľ nemajú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP