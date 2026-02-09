KDH žiada pre vyšetrovanie podvodov mimoriadne zasadnutia parlamentných výborov
Zmeny v Trestnom zákone majú podľa KDH devastačné následky.
Opozičné KDH žiada pre stav vyšetrovania daňových podvodov mimoriadne zasadnutia Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady (NR) SR a Výboru NR SR pre financie a rozpočet. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie hnutia.
„Dnes čierne na bielom vidíme, pre koho bola táto novela napísaná. Kým vláda žmýka ľudí cez vyššiu DPH a transakčnú daň, daňovým podvodníkom poslala darček v podobe beztrestnosti. Štát len v minulom roku vybral na DPH o 700 miliónov eur menej, než plánoval. Je absurdné, aby sa občania skladali na výpadky, ktoré spôsobila vláda svojou benevolenciou voči zločinu. Budem žiadať vysvetlenie, ako chce ministerstvo financií tento gigantický výpadok riešiť bez toho, aby opäť siahlo na peniaze ľudí,“ uviedol poslanec NR SR Igor Janckulík.
Hnutie tiež upozornilo na bezpečnostný problém. Po zásahu do štruktúry polície zostávajú zložité daňové kauzy neskúseným policajtom, ktorí na ich vyšetrenie nemajú skúsenosti ani odbornosť.
„Európska prokurátorka Laura Kövesi nás varovala, že Slovensko sa stáva útočiskom pre DPH podvodníkov,“ doplnila poslankyňa NR SR Andrea Turčanová.
